Yılın ilk gününde Palandöken’de kayakçılar yoğunluk oluşturdu

Erzurum Palandöken Kayak merkezinde yılın ilk gününde pistler tatilcilerle doldu taştı.

Yılbaşı tatili için palandöken Kayak Merkezini tercih eden Ukrayna, Rus, İran ve yerli tatilciler dün yapılan yılbaşı eğlencesinin ardından bugünde yılın il gününde doyasıya kayak keyfi yaşadı.

Pistlerde yoğunluk oluşturan kayak severler kayak ve kızak keyfi yaparak yılın ilk gününde gönüllerince eğlendiler.

Doluluk oranının yüzde 100’e oluştuğu Palandöken Kayak Merkezinde işletmeciler yılbaşı döneminden oldukça memnun. Oteller şimdiden sömestr dönemi için hazırlıklarına başladı.

İşletmecilerden Ömer Akça, “Palandökende dün akşam bol eğlenceli bir yılbaşı geçirdik. Tatilcilerimiz yarından itibaren dönmeye başlayacaklar. Sömestr hazırlıklarına başladık. İnşallah bu yıl çok güzel bir kayak sezonu geçirmeyi umut ediyoruz” diye konuştu.

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