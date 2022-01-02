Palandöken, yeni yılın ilk hafta sonu doldu



Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)KIŞ turizminin gözde mekanlarından Palandöken Kayak Merkezi, yeni yılın ilk hafta sonu, Türkiye'den ve yurt dışından yerli ve yabancı turistleri ağırladı. Palandöken, kayak ve snowboard ile yamaç paraşütü, zipline, dağcılık, kar raftingi, buz tırmanışı gibi farklı etkinliklerle bu sezon da adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu.

Türkiye'nin 1850 rakımdaki en yüksek şehirlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, maceraseverlere farklı aktiviteler sunuyor. Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerin kolay ulaşım imkanına sahip olduğu mekanda, yaz kış adrenalini yüksek sporlarla keyifli anlar yaşatılıyor. Özellikle kış turizminin gözdesi Palandöken'e gelenler, kayak ve snowboard, kar raftingi, kızak, yamaç paraşütü, gece kayağı, buz tırmanışı, snow park, dev salıncak, insan sapanı ve zipline yapabiliyor.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de, 2 bin 300 rakımlık güney pistindeki 20 metre yükseklik, 150 metre genişliğindeki 'suni buz dağı' ile aynı bölgedeki 700 metre uzunluk, 70 metre yükseklikteki 'zipline' hattı, acemi pistinde 'kar raftingi', kayak ve snowbordla atlamak için 'snow park' pisti ve Palandöken'in en dik pisti olan yüzde 54 eğimli Ejder, kayakseverlere heyecanlı anlar sunuyor.

AYNI ANDA 20 BİN KİŞİ

Devlet ve özel sektör iş birliğiyle kurulan tesislerde, sezon boyunca on binlerce yerli ve yabancı turist ağırlanıyor. Aynı anda yaklaşık 20 bin kişiye kayak yapma imkanı sunulan Palandöken'de, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) onaylı kayak pistlerinin yanı sıra çok amaçlı pistler de dahil olmak üzere farklı zorluk derecelerinde toplam 27 pist bulunuyor. En uzun pisti 14 kilometre olan kayak pistlerinin toplam uzunluğu 28 kilometreyken, başlangıç ve bitiş kotları arasındaki fark ise bin 100 metre.

YALOVA'DAN ERZURUM'A

Erzurum'a Yalova'dan geldiğini söyleyen ve yeni yıla Palandöken'de giren Öznur Namal, "Erzurum'da kış sezonu süper. O nedenle her kış Palandöken'e geliyoruz. Pistler çok güzel. Palandöken'de kayak yapmak bir ayrıcalık" diye konuştu.

Görevi gereği 3 ay önce geldiği Erzurum'da kayağa başladığını belirten Duygu Genç ise "İlk kez snowboard yapıyorum ve bu nedenle biraz zorlanıyorum ama çok eğlenceli ve güzel. Palandöken çok güzel. Hafta sonları Palandöken sayesinde çok güzel ve dolu dolu geçiyor. Kayağı öğrenmek için çok güzel pistleri var, o nedenle Palandöken'i herkese tavsiye ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-01-02 15:43:29



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