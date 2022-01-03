Atların kar keyfi Oltu ilçe merkezinde yılın ilk karı yağdı

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Erzurum’un Oltu ilçe merkezine yılın ilk karı yağdı. Aslanpaşa Mahallesi İbrahim bey çiftliğinde karın keyfini atlar çıkardı.

Oltu’ya yılın ilk karı yağdı. Kar kalınlığının 3 santimetreyi aştığı ilçede İbrahim beyin çiftliğindeki atlar kar keyfi yaşadı.

Oltulu İsmail Hakkı Ekinci, “Oltu’ya yılın ilk karı yağdı. Çiftlikteki atları dışarı bıraktım, onlar da karın keyfini çıkardılar mutlu bir şekilde otluyorlar” diye konuştu.

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