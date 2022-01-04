Rektör Çakmak, mevkidaşlarını ağırladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret etti.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek 5. Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) toplantısına katılmak için Erzurum’a gelen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede konukları ile bir süre sohbet eden Rektör Bülent Çakmak, ETÜ’nün 20212022 eğitim öğretim yılında gerçekleştirmeyi planladığı bilimsel ve akademik faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Erzurum ve bölgesinin kalkınmasına ve gelişmesine destek olacak, kapasitesi yüksek ArGe faaliyetleri yürüten ETÜ Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini (YÜTAM) ziyaret eden heyet, Merkez Müdürü Doç Dr. Güven Turgut’tan Fotonik ve Güneş Enerjisi Teknolojileri, Mikro/Nano Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi, Biyomalzeme Üretimi ve Biyomekanikler ile Biyoteknoloji alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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