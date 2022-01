Yeşilay “Renklerini Yeniden Kazananlar” kitabı ile umut dolu hikayeler anlatıyor

Yeşilay’ın, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nden (YEDAM) destek alan bağımlıların öykülerinden ilham alınarak hazırlanan Renklerini Yeniden Kazananlar kitabı raflarda yerini aldı. Yeşilay Yayınları’ndan çıkan kitapta, toplumun her kesiminden insanın birbirinden farklı deneyimlerinden ilham alınarak oluşturulan 19 öykü bulunuyor. Renklerini Yeniden Kazananlar kitabına tüm seçkin kitabevleri ve kitap satış sitelerinin yanı sıra yesilaymarket.com’dan da ulaşılabiliyor.

Yeşilay’ın çalışmalarının, her zaman umut barındırdığını belirten Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Mevlüt Doğan şunları ifade etti:

“Yeşilay olarak bir asrı aşkın süredir bağımlılıklarla durmaksızın mücadele ediyoruz. 2015 yılında temellerini attığımız, bugünse Türkiye’nin 81 ilinde ücretsiz olarak hizmet verdiğimiz 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizle bağımlılıklardan kurtulmak isteyen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. YEDAM’larda tanık olduğumuz hikâyeler; bağımlılıktan kurtulanların, ailelerinin ve yakınlarının geri dönüşleri bizi her zaman daha da güçlendirdi. Bir gün YEDAM’dan destek alan bir danışanımızın annesi Yeşilay’a ‘Oğluma hayatın renklerini tekrar kazandırdığınız için teşekkür ederim’ yazan bir not iletti. Renklerini Yeniden Kazananlar kitabı da ismini bu umut dolu öyküden aldı. Yaşanmış öykülerin, ilham verme ve bağımlıları ‘Ben de başarabilirim’ diyerek harekete geçirme noktasında çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Kitapta yer verilen 19 farklı öykünün yeni hayatlara umut olacağına, bağımlılara ve yakınlarına renklerini yeniden kazanmaları noktasında ilham olacağına inanıyoruz.”

YEDAM’dan ücretsiz psikososyal destek

YEDAM’ın bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı ile ilgili sorunlar yaşayan bireylere ücretsiz psikososyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzenlerinin onarılmasını, ilişkilerinin sağlıklı devam etmesini destekliyor. Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren YEDAM’lara 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor.

