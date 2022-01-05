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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen çeşitli programlara katıldı

İHA

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen çeşitli programlara katıldı

Doğu Anadolu Projesi Bölge Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 5'inci dönem toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla Atatürk Üniversitesinde gerçekleşti.
Erzurum ziyareti kapsamında ilk olarak Atatürk Üniversitesinde yapılan çalışmalar ile yeni kurulan birimler hakkında bilgi alan YÖK Başkanı Özvar, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın eşlik ettiği incelemelerin ardından Kültür Merkezi Mavi Salonda, bölge üniversitelerinin ve DAP İdaresi Başkanlığının katılımıyla düzenlenen “Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü” programına katıldı.
ÜNİDAP’ın paydaşları arasında yer alan DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in konuşmasıyla başlayan programda, Doğu Anadolu Projesi çerçevesinde yapılan çalışmalara, desteklenen projelere ve paydaş kurumlar ile yapılan iş birliklerine değinildi.
Rektör Çomaklı: “Araştırma Üniversitesi Seçilmenin Mutluluğu Yaşıyoruz”
Ev sahibi olarak kürsüye çıkan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise YÖK tarafından yükseköğretime çeşitliliği getiren “Yükseköğretimde Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında yürütülen “Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı”nda belirlenen Araştırma Üniversiteleri, Performans İzleme Endeksi aracılığıyla belirlenen 32 gösterge kapsamında değerlendirilen Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi seçildiğini ve bununda tüm kurumda mutlulukla karşılandığını belirtti.
2021 yılı içerisinde Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında değerlendirme sürecinden başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin YÖKAK tarafından iki yıl süreyle akredite edildiğini ve Araştırma Üniversitesi olarak nitelendirilmesinin, üniversiteye yeni sorumluluklar yüklemekte birlikte, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile izlenen politikaların da tescili anlamına geldiğini söyledi.
Başkan Özvar: “Doğu Anadolu Bölgesinin Kalkınma Çabalarını Akademik Düzeyde Destekliyoruz”
DAP Bölgesi Üniversiteler Birliğinin temsilcileriyle yıllık olarak düzenlenen toplantıda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, birlikten güç doğar anlayışıyla DAP Bölge Kalkınma İdaresi ve bölgedeki 16 üniversitenin bir araya geldiğini ve 2014 yılında üniversiteler birliğinin kurulduğunu söyledi. Kuruluş protokolünde de belirtildiği gibi o zamanki adıyla Kalkınma Bakanlığı şimdiki adıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ve birlik üyesi üniversiteler arasında, eğitimöğretim, araştırmageliştirme ve proje, toplumsal hizmet, bölgesel kalkınma ve ihtiyaç duyulan diğer konular üzerinde iş birliği yapılmasının amaçlandığını aktaran Özvar: “Bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla Doğu Anadolu’da yatırımların yönetimini üstlenen ve bir tür yatırım proje direktörlüğü görevini yerine getiren Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın çalışmalarını takdirle izliyoruz. Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınma çabalarını akademik düzeyde desteklemek ve akademik bilgi ve tecrübeyi, sahada kalkınma çabaları ile birleştirmek üzere kurulan Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği’nin (ÜNİDAP) düzenlediği yıllık toplantıda, sizlere hitap etmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum” dedi.
“Üniversitelerimiz, İçinde Bulunduğu Bölgenin Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesine ve Artırılmasına Hizmet Eden Kurumlardır”
Üniversitelerin eğitim ve araştırmanın yanı sıra en önemli misyonlarından birinin de topluma hizmet olduğunu vurgulayan Başkan Özvar: “Toplum yararına hizmet üreten üniversiteler, yaptıkları araştırmalar ile bir yandan bilimsel bilginin ve yeniliklerin peşinde koşarken diğer yandan da ürettikleri bilgi birikimi ve tecrübelerin olumlu etkileriyle ülkenin ve bölgenin refahına katkı sağlar. Benzer şekilde, ülkenin ve bölgenin iş dünyasında duyulan nitelikli işgücü ihtiyacını yürüttükleri eğitim faaliyetleri ile karşılamaya çalışır. Son yıllarda meydana gelen iklim değişiklikleri ve çevre felaketleri sebebiyle üniversitelerden bulundukları tabii muhitin muhafazasında ve ıslah edilmesinde gayretler beklenmektedir. Kısacası, üniversitelerimiz, bütün fonksiyonları ve paydaşlarıyla birlikte içinde bulunduğu bölgenin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ve artırılmasına hizmet eden kurumlardır. DAP Bölgesindeki her bir ilimizin üniversitesi nitelikli bilgi üreten yetişmiş öğretim elemanı kadrosu ile işte bu hedefe yakın gelecekte ulaşmamızda en büyük pay sahibi olacaktır” şeklinde konuştu.
“YÖK, Bölgesel Kalkınmanın Sağlanmasında Öncü, Yönlendirici Ve Aktif Bir Rol Oynamaktadır”
Özvar: “Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyaçları, sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi göz önüne alarak bölgesel kalkınmanın sağlanmasında öncü, yönlendirici ve aktif bir rol oynamalarını sağlamak, üniversitelerin kendi hedeflerini ve stratejilerini bölgeleriyle ilişki kurarak yeniden tanımlamalarını, vizyon ve misyonlarını bölgenin ihtiyaçları kapsamında farklılaştırmalarını sağlamak üzere mevcut projelerin yanında yeni projeler üzerinde de çalışmaktadır. İnşallah önümüzdeki günlerde geliştirdiğimiz bu projeleri de sizlerle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.
Bugünkü toplantının verimli geçmesi temennisinde bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: “Yükseköğretim sistemimize ve ülkemizin bölgesel kalkınma odaklı süreçlerinin gelişimine katkılar sağlamasını diliyor; başta toplantımıza ev sahipliği yapan Atatürk Üniversitemiz olmak üzere tüm ÜNİDAP üyesi üniversitelerimize, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ve bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Sürecini Anlattı
Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü programının ardından Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın sunumuyla gerçekleşen “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi Uygulamaları ve Sonuçları” programına geçildi.
Atatürk Üniversitesinin evrensel öngörü temelinde bilginin değere dönüştürülmesi ve araştırma performansının geliştirilmesi amacıyla 4 Şubat 2018 tarihinden itibaren Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin uygulamaya konulduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Proje kapsamında 19 arama konferansı yapılmış, bu konferanslara üniversite dışından 236, üniversite içerisinden 1000 in üzerinde vizyoner kişi davet edilmiş ve ortak akılla eğitim, araştırma ve topluma katkı misyon alanlarını harmanlayan Bütünsel Bir MetaSistem tasarlanmıştır. Üniversitemiz; konum tercihi olarak eğitim, araştırma ve topluma katkı işlevlerini bütünleştirmeyi öngörmektedir. Bu bütünleşmeyle Atatürk Üniversitesi, sahip olduğu üç misyon alanında çarpan etkisi oluşturmayı ve üniversitenin etkisini böylece genişletmeyi hedeflemektedir” dedi.
YÖK Başkanı Özvar, Senato Üyeleriyle Bir Araya Geldi
Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi Uygulamaları ve Sonuçları Sunumunun ardından Atatürk Üniversitesi Senato Üyeleriyle buluşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulunun ulusal ve uluslararası ölçekte yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti. Akademik ve bilimsel çalışmaların ülkeler için oldukça önemli olduğuna vurgu yapan Özvar, bilgiyi doğru kullanabilen, bunu yönetebilen ve değere dönüştürebilenlerin kazandığını, bilim insanlarıyla birlikte çalışarak ortaya çıkan ürünleri işleyen ülkelerin ön plana çıktığı günümüz dünyasında geç kalmanın telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağını, bu sebeple çağa ayak uyduranların hatta bir adım öne geçenlerin kazançlı çıktığı bir döneme gelindiğini söyledi.
Senatörler ile buluşma programında, konuya ilişkin katılımcılardan gelen soru, öneri ve temenniler alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.
Programın ardından Erzurum Teknik Üniversitesini ziyaret eden ve burada da gerçekleşen senato toplantısına katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, toplantıyla birlikte Erzurum ziyaretini tamamladı.

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