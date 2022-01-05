ETÜ Senatosu, YÖK Başkanı Özvar'ın katılımıyla toplandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Senato Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 5. Dönem Toplantısına katılmak için Erzurum’a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantının ardından Erzurum Teknik Üniversitesine geçerek Senato Toplantısına katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla gerçekleştirilen senato toplantısında YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim ve senato üyeleri yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak senato toplantısına katılımı dolayısıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür ederek, ETÜ’nün kuruluşu ve gelişim süreci, akademik ve idari yapılanması, eğitimöğretim faaliyetleri, ArGe ve bilimsel çalışmaları, teknik altyapı imkanları, üniversitesanayi iş birlikleri, öğrenciler için düzenlenen kültürel, sanatsal ve sportif etkinleri, elde ettiği başarıları ve Covid19 süresince kullanılan uzaktan eğitim sistemi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

ETÜ’nün kısa geçmişine rağmen yapmış olduğu çalışmalarla ülke yükseköğretimi için önemli bir değer haline geldiğini dile getiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra bulunduğu şehir ve bölgede sosyal, çevresel ve beşeri sorunlara da çözüm üreterek bölgesel kalkınmaya destek olması gerektiğini belirtti.

Toplantı, Prof. Dr. Erol Özvar’ın senato üyelerinin sorularını cevaplamasıyla sona erdi.

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