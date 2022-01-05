Palandökende buz tırmanışı nefesleri kesecek

Erzurum Palandöken’de bulunan Türkiye’nin ilk yapay buz parkında düzenlenecek olan Palandökenfest adrenalin dolu tırmanışlara ev sahipliği yapacak. Dağcıların ve gönüllülerin tırmanışları düzenlenecek olan festivalle her yıl olduğu gibi bu yılda nefesleri kesecek.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 150 metre en ve 27 metre yükseklik ile Türkiye’nin ilk yapay buz parkında sezonun ilk tırmanışı 1719 tarihlerinde düzenlenecek olan Palandökenfest ile başlayacak. Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonasının yapılacağı etkinlikte Dağ Kayağı Ejder Zirve Tırmanışı da gerçekleştirilecek.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle kayak merkezindeki güney pistinin alt noktasında bu yıl yeniden yapılan buz parkı, adrenalin tutkunlarını ağırlayacak.

2 yıl önce yapılan buz park, bu yıl yine tırmanış ve adrenalin severlerle renkli görüntülere sahne olacak. Ejder3200 yönetiminde olan buz parkta Türkiye Dağcılık Federasyonu eğitim ve yarışmaları sezon boyunca devam edecek. Buz dağında kayak severler de istediğinde bu deneyimden faydalanabilecekler.

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