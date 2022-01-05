Ceylan ailesinin acı günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın abisi Rıza Nur Ceylan son yolculuğuna uğurlandı.

Ceylan’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, aile yakınları ve çok sayıda cemaat katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.