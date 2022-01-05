Rektör Çakmak ÜNİDAP 5. dönem toplantısına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Çakmak ÜNİDAP 5. Dönem Toplantısına katıldı

İHA

Rektör Çakmak ÜNİDAP 5. Dönem Toplantısına katıldı

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) Toplantısı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ve birlik üyesi üniversiteler arasında, eğitimöğretim, araştırmageliştirme, proje, toplumsal hizmet, bölgesel kalkınma ve ihtiyaç duyulan diğer konular üzerinde iş birliği yapmak amacıyla Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 5. Dönem ÜNİDAP Toplantısı düzenlendi.
Düzenlenen toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ÜNİDAP Toplantısına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerçekleştirilen toplantının çıktılarının bölge için hayırlı olmasını diledi.
ÜNİDAP’ın Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınma çabalarını akademik düzeyde desteklemek ve akademik bilgi ve tecrübeyi, sahada kalkınma çabaları ile birleştirmek üzere kurulduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Erol Özvar, “Üniversitelerin eğitim ve araştırmanın yanı sıra en önemli misyonlarından biri de topluma hizmettir. Toplum yararına hizmet üreten üniversiteler, yaptıkları araştırmalar ile bir yandan bilimsel bilginin ve yeniliklerin peşinde koşarken diğer yandan da ürettikleri bilgi birikimi ve tecrübelerin olumlu etkileriyle ülkenin ve bölgenin refahına katkı sağlar. Benzer şekilde, ülkenin ve bölgenin iş dünyasında duyulan nitelikli iş gücü ihtiyacını yürüttükleri eğitim faaliyetleri ile karşılamaya çalışır. Son yıllarda meydana gelen iklim değişiklikleri ve çevre felaketleri sebebiyle üniversitelerden bulundukları tabii muhitin muhafazasında ve ıslah edilmesinde gayretler beklenmektedir. Kısacası, üniversitelerimiz, bütün fonksiyonları ve paydaşlarıyla birlikte içinde bulunduğu bölgenin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ve artırılmasına hizmet eden kurumlardır. DAP Bölgesindeki her bir ilimizin üniversitesi nitelikli bilgi üreten yetişmiş öğretim elemanı kadrosu ile işte bu hedefe yakın gelecekte ulaşmamızda en büyük pay sahibi olacaktır” şeklinde konuştu.
Toplantı, rektörlerin konuya ilişkin görüş, dilek ve önerilerini sunmasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ceylan ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Ceylan ailesinin acı günü
Erzurum’da SİBERAY programı kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi
YEREL HABERLER Erzurum’da SİBERAY programı kapsamında vatandaşlar ...
Palandökende buz tırmanışı nefesleri kesecek
YEREL HABERLER Palandökende buz tırmanışı nefesleri kesecek
Liseli gençlerin futsal heyecanı
YEREL HABERLER Liseli gençlerin futsal heyecanı
ETÜ Senatosu, YÖK Başkanı Özvar'ın katılımıyla toplandı
YEREL HABERLER ETÜ Senatosu, YÖK Başkanı Özvar'ın katılımıyla ...
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen çeşitli programlara katıldı
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Atatürk ...
Ayvalı Baraj Gölü'nde alabalık ve somon üretimi, balıkçıların yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Ayvalı Baraj Gölü'nde alabalık ve somon üretimi, ...
Oltu’ya çuval fabrikası temeli atıldı
YEREL HABERLER Oltu’ya çuval fabrikası temeli atıldı
Rektör Çakmak ÜNİDAP 5. dönem toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Çakmak ÜNİDAP 5. dönem toplantısına katıldı
Zonguldak’tan Erzurum’a sevgi rüzgârı
YEREL HABERLER Zonguldak’tan Erzurum’a sevgi rüzgârı
YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler birbirinin benzeri olma eğilimi sergiliyor
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler birbirinin benzeri ...
YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler birbirinin benzeri olma eğilimi sergiliyor
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler birbirinin benzeri ...
Milletvekili Aydemir’den CHP’ye sert tepki Aydemir: “Milletimize medyun-u şükranız”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den CHP’ye sert tepki Aydemir: ...
Araz: “Yapılan zam beklentilerimizin çok altında”
YEREL HABERLER Araz: “Yapılan zam beklentilerimizin çok altında”
YÖK Başkanı Özvar: ”Öğrencilerimiz bölgenin veya şehrin turisti olmamalı” Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: “Öğrencilerimiz bölgenin üretken parçası olmak durumunda”
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Özvar: ”Öğrencilerimiz bölgenin veya ...
Maske takmamakta direnen vatandaşı otobüsten indirdi
YEREL HABERLER Maske takmamakta direnen vatandaşı otobüsten indirdi
YÖK Başkanı Özvar, Atatürk Üniversitesinde
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Özvar, Atatürk Üniversitesinde
Yeşilay “Renklerini Yeniden Kazananlar” kitabı ile umut dolu hikayeler anlatıyor
YEREL HABERLER Yeşilay “Renklerini Yeniden Kazananlar” kitabı ile ...
Çocuk yazarlar
YEREL HABERLER Çocuk yazarlar
BB Erzurumspor’da Menemen mesaisi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Menemen mesaisi
Rektör Çakmak, mevkidaşlarını ağırladı
YEREL HABERLER Rektör Çakmak, mevkidaşlarını ağırladı
Kar ve buzun birleştiği beyaz kentte görsel şölen
YEREL HABERLER Kar ve buzun birleştiği beyaz kentte görsel şölen
Köpekten korkan atlar dörtnala 25 kilometre koştu
YEREL HABERLER Köpekten korkan atlar dörtnala 25 kilometre koştu
Erzurum’da orman köylülerine 12,3 milyon TL destek
YEREL HABERLER Erzurum’da orman köylülerine 12,3 milyon TL destek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.