Rektör Çakmak ÜNİDAP 5. dönem toplantısına katıldı

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) Toplantısı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ve birlik üyesi üniversiteler arasında, eğitimöğretim, araştırmageliştirme, proje, toplumsal hizmet, bölgesel kalkınma ve ihtiyaç duyulan diğer konular üzerinde iş birliği yapmak amacıyla Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 5. Dönem ÜNİDAP Toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ÜNİDAP Toplantısına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gerçekleştirilen toplantının çıktılarının bölge için hayırlı olmasını diledi.

ÜNİDAP’ın Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınma çabalarını akademik düzeyde desteklemek ve akademik bilgi ve tecrübeyi, sahada kalkınma çabaları ile birleştirmek üzere kurulduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Erol Özvar, “Üniversitelerin eğitim ve araştırmanın yanı sıra en önemli misyonlarından biri de topluma hizmettir. Toplum yararına hizmet üreten üniversiteler, yaptıkları araştırmalar ile bir yandan bilimsel bilginin ve yeniliklerin peşinde koşarken diğer yandan da ürettikleri bilgi birikimi ve tecrübelerin olumlu etkileriyle ülkenin ve bölgenin refahına katkı sağlar. Benzer şekilde, ülkenin ve bölgenin iş dünyasında duyulan nitelikli iş gücü ihtiyacını yürüttükleri eğitim faaliyetleri ile karşılamaya çalışır. Son yıllarda meydana gelen iklim değişiklikleri ve çevre felaketleri sebebiyle üniversitelerden bulundukları tabii muhitin muhafazasında ve ıslah edilmesinde gayretler beklenmektedir. Kısacası, üniversitelerimiz, bütün fonksiyonları ve paydaşlarıyla birlikte içinde bulunduğu bölgenin yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ve artırılmasına hizmet eden kurumlardır. DAP Bölgesindeki her bir ilimizin üniversitesi nitelikli bilgi üreten yetişmiş öğretim elemanı kadrosu ile işte bu hedefe yakın gelecekte ulaşmamızda en büyük pay sahibi olacaktır” şeklinde konuştu.

Toplantı, rektörlerin konuya ilişkin görüş, dilek ve önerilerini sunmasıyla son buldu.

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