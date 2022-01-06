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Aydemir: ‘Başörtüsü milletimizin değeridir’ ‘Kadına yönelik hakaret ve saldırıları telin ediyoruz’ Aydemir’den Şair Asya ve Şehit Sekin’e vefa

İHA

Aydemir: ‘Başörtüsü milletimizin değeridir’ ‘Kadına yönelik hakaret ve saldırıları telin ediyoruz’ Aydemir’den Şair Asya ve Şehit Sekin’e vefa

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Biz değerlerimizle yaşayan ve onlarla tarif edilen bir milletiz. Değerlerimize sahip çıkmak, hep diri ve kıyamda tutmak durumundayız. ‘ dedi.
Milletvekili Aydemir gündemi yorumladı
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında iç ve dış siyasi ve iktisadi gündemi değerlendiren Milletvekili Aydemir, Kazakistan’da yaşanan toplumsal olayları ele aldı, nümayişlerin dışarıdan yönlendirildiğine işaret ederek, ülkenin bayrak ismi Nur Sultan Nazarbayev ufkunda yürüyen Kazakistan’ın bu olayları durduracağına inandığını vurguladı.
Şühedaya saygı ve minnet
Adana’nın 100’üncü şahlanış yıldönümünü kutlayan Milletvekili Aydemir, 5 Ocak 1975’te hakka vuslata eren Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’yı rahmet niyazlarıyla andı. Şehit Fethi Sekin’in şüheda ordusunun mümtaz simalarından olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, O’nun Türk Milletinin yüreğinde ebediyen yaşayacağını belirtti.
Kadına hakareti telin ediyoruz
Milletvekili Aydemir’in basın toplantısının bir diğer gündemi ise Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a verilen uyarı cezasına tepki oldu. CHP Disiplin kurulunca verilen cezanın yetersiz olduğunu savunan Milletvekili Aydemir, ‘Başı örtülü veya örtüsüz kadına yönelik her türlü hakaret ve saldırıları telin ediyoruz. ‘ dedi.
‘Kazakistan’daki olaylar dışarıdan yönlendirilmiştir’
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi(TÜRKPA) Üyesi, TBMM Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Aydemir, TBMM’deki basın toplantısında, Kazakistan'da birtakım olayların yaşandığını, dışarıdan yönlendirmeyle, manipülatif yaklaşımlar sergilendiğini fark ettiklerini söyledi.
Türk Dünyasındaki müessif olaylar
Türk Dünyası’ndaki gelişmeleri yakinen takip ettiklerini kaydeden Aydemir, ‘Kazakistanda gelişen bir takım toplumsal olaylar var. Şunu fark ediyoruz ki, dışarıdan yönlendirerek içeriyi karıştırma adına farklı ülkelerde bir takım manipülatif yaklaşımlar sergileniyor. Bunu biz Türkiye olarak çok yaşadık, yaşıyoruz. Zaman zaman bu nevi nümayişlerle, ara ara kurumlara saldırılarla iktisadi düzeni bozmaya dönük girişimlerle bunu biz de yaşadık, yaşıyoruz, görüyoruz. Aynı hal şimdi Kazakistan’da varit. ‘ kaydını düştü.
Kazakistan olayları
Türkiye'nin de benzer nümayişleri yaşadığını anımsatan Milletvekili Aydemir, "Kazakistan, Türk dünyasının gönlünde yer bulmuş bir ülkedir. Birbirimizle münasebetlerimiz zirve noktalardadır. Bu nedenle Kazakistan'a dönük dışarıdan yönlendirmeleri mutlaka yakından takip etmek durumundayız. Kazakistan elbette kendi iç yapısını tanzim edecek, düzene sokacaktır ancak yapılan müdahaleleri Türk dünyasının kabul etmesi mümkün değildir. Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı ve TÜRKPA üyesi olarak Kazakistan'daki kardeşlerimize Cenabıhak yardımcı olsun. Türk Dünyası ve Kazakistan’ın Bayrak ismi Nur Sultan Nazarbayev çok değerlidir. İnşallah onunla birlikte Kazakistan bu sorunları giderecek ve Türk Dünyasının bir güzide parçası olarak zirve yürüyüşünü sürdürecektir.’ diye konuştu.
‘Şehit Sekin yüreğimizde yaşıyor’
Milletvekili Aydemir, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine düzenlediği saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen Elazığlı şehit polis memuru Fethi Sekin'i, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle andı. Sekin'in, sembol isim olduğunu vurgulayan Aydemir, "Vatanın birliğine, dirliğine kastedenler böylesine bir yiğidi, evlatlarından aldılar. Onların vatanseverliği hepimizin azmini artırmıştır." diye konuştu.
Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’ya vefa
Milletvekili Aydemir’in basın toplantısının bir diğer gündemi Bayrak Şairi arif Nihat Asya’ya vefa oldu. Milletvekili Aydemir, ‘5 Ocak 1975 yılında darı bekaya hicret eden Arif Nihat Asya, Bayrak şairimiz. Onu rahmeti rahmana kavuşmasının 47’inci yılında şükran, minnet ve rahmetle yad ediyoruz. Ruhu hep aziz olsun. Ruhuna, Yasini Şeriflerle, Fatihalarla yöneliyoruz.’ mesajını verdi. Adana’nın 100’üncü şahlanış yıldönümünü kutlayan Milletvekili Aydemir, Bütün Adanalıların milli coşkusunu paylaşıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.’ dedi.
Özcan’a tepki, uyarı cezasına eleştiri
Basın Toplantısının son bölümünde Bolu Belediye Başkanı Özcan’a verilen uyarı cezasını az bularak tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘ Biz değerlerimizle yaşayan ve onlarla tarif edilen bir milletiz. Değerlerimize sahip çıkmak durumundayız.’ dedi.
Milletvekili Aydemir, Başörtülü bir kadına hakaret eden Bolu Belediye Başkanına CHP Disiplin kurulunca verilen cezanın yetersiz olduğunu savundu. ‘Başı örtülü veya örtüsüz, kadına yönelik her türlü hakaret ve saldırıları telin ediyoruz.’ diyen Milletvekili Aydemir, CHP'nin, partisine mensup belediye başkanına, başörtülü bir kadına hakaret ettiği için uyarı cezası verdiğini, bu yaptırımın yeterli olmadığını belirtti. Aydemir, "O başörtü, milletimizin değeridir ve sahiplenmek gerekir. Verdiğiniz uyarı cezası o değerlere uzak olduğunuzu gösterir. CHP'nin bu yaklaşımını kınıyorum. Göstermelik bir uyarı ne demektir? Aslında bu durumdan örtülü şekilde 'bu ifadelere iştirak ediyoruz' anlamı çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

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