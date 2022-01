Aydemir: ‘Niyetin hara, menzilin hora’ ‘Biz Yatırım diyoruz, istihdam diyoruz’ ‘Biz millî, yerli anlayışı ifade ediyoruz’

TBMM’de AK Parti grubu adına söz alan Milletvekili Aydemir, kurlardaki yükselişin muhalefette önce sevinç, 20 Aralıkta açıklanan tedbir paketleriyle yaşanan düşüşün ise hüzün oluşturduğuna işaret etti. Milletvekili Aydemir, ‘Niyetin hara, menzilin hora’ sözünü paylaşarak, ‘Eştiğinize düşersiniz, işiniz bu sizin. Niyetiniz neyse sonucunu yaşarsınız. Biz hep milletin lehine düşündük, milletin lehine düşündüğümüz için de Cenabı Hak önümüzü açtı her zaman.‘ dedi.

Aydemir’den Paylan’a cevap

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, Genel Kurul’da ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’na dönük değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirmeye itiraz eden HDP’li Garo Paylan’a cevap veren Milletvekili Aydemir, “Biz, sizin yaklaşımınızdan utanıyoruz. ” kaydını düştü.

‘Kurdaki düşüşten ıstırap duyuyorlar’

20 Aralık’ta yaşanan kurlardaki düşüşün muhalefete bir büyük acı yaşattığını savunan Milletvekili Aydemir, ‘Bir panik, bir panik, bir panik var ki şuraya çıkan bütün muhalefet sözcülerinde bunu görebiliyoruz başta Garo Paylan olmak üzere. Kim ki buraya geliyor, görüyoruz ki yaşananlardan dolayı müthiş bir ıstırap duyuyorlar. Bakın, zaman dilimleri çok önemli. Hakikaten birçok şeyi remzederler zaman dilimleri. 20 Aralık da bundan sonrası için böyle bir zaman olacak. O gün yaşananlar muhalefeti tuş etti resmen. ‘ diye konuştu.

‘Muhalefet artışa sevinip, düşüşe üzüldü’

20 Aralıkta alınan tedbirlerle kurlarda düşüş yaşandığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘O gün biz Plan ve Bütçe Komisyonunda bir kanun görüşmesi yapmak üzereydik. Sabahleyin kurlarda 18 lira bir fiyat görünce muhalif olanlarda bir büyük lezzet, bir büyük neşe görmüştük. Akşam da hüznün zirvesine vardılar. Niye? Yedikleri tokadın acısından. Şimdi burada da aynı şeyleri görüyorum ben.

Ne yapmışız biz? Suni birtakım gelişmelerin önüne geçmişiz, aldığımız birtakım kararlarla muhalefeti sukutuhayale uğratmışız. Herkes biliyor ki iktisadi zeminde hiçbir sıkıntı yok, hiçbir kırılma yok; öyleyse bu kurlar niye yükseliyor? Manipülatif yaklaşımlardan dolayı. İşte alınan kararlar bunları berhava etmiştir. O yüzden de hâlen daha acısını görüyoruz sizde. Dahası olsun, beter olun inşallah! ‘ dedi.

‘Milletimizin yüreğinde özel bir yer edinmişiz’

Döviz kurlarında artık manipülatif yükselişlerin olmayacağını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘O sizin beklediğiniz kurlardaki artış bundan sonra olmayacak, daha düzgün bir zemin çıkacak. Ne diyoruz biz? Sırlı kavramlar kullanıyoruz, sırlı; buraya yönelin. Yatırım diyoruz, üretim diyoruz, istihdam diyoruz, ihracat diyoruz ve geldiğimiz nokta, milletimizin yüreğinde özel bir yer ediniyor ‘ diye konuştu.

‘Biz milletle beraberiz’

Milletvekili Aydemir Genel Kuruldaki konuşmasında, ‘Biz sahada milletle beraberiz. Burada, ben biliyorum, seçimden bahsedenler filan, sandıktan bahsedenler, samimi söylüyorum arkadaşlar, sandık önlerine gelse fellik fellik kaçacak yer ararlar, bunları görüyoruz biz. Bakın, Azerbaycan'daki Türklerin özel bir aforizması var, derler ki: "Niyetin hara menzilin hora." Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Eştiğinize düşersiniz işiniz bu sizin. Niyetiniz neyse sonucunu yaşarsınız. Biz hep milletin lehine düşündük, milletin lehine düşündüğümüz için de Cenabı Hak önümüzü açtı her zaman. ‘ ifadelerine yer verdi.

‘2023 seçimlerinde muhalefete nal toplatacağız’

Milletvekili Aydemir, ‘Göreceksiniz arkadaşlar, size seçimlerde de nal toplatacağız Cumhur İttifakıyla. Burada, şunun altını hep çizdik a, dedik ki: "Şuradaki ak pak kadroya, şuradaki pirüpak insanlara kulak verin, yöntemimizi taklit edin." Bizi taklit ederseniz, samimi söylüyorum milletin yüreğinde siz de yer bulursunuz. Aksi hâlde ne oluyor? Kendiniz söyleyip kendiniz dinliyorsunuz. Bu öneri de bu mahiyettedir, bunu havidir, biz bunu, bu öneriyi verenleri yıllardır takip ediyoruz, görüyoruz. Bir tane öngörüleri çıkmadı, sahici bir hâl bulmadı, bunlarda olmayacak, ülkemiz çok daha özel yerlere gidecek, enflasyonu da yerle yeksan edeceğiz Allah'ın izniyle. ‘ dedi.

Aydemir’den yerli ve milli anlayış vurgusu

Muhalefetin yaklaşımına tepki gösteren Milletvekili Aydemir, ‘Sözünüzün hüküm ifade edebilmesi için duruşunuzun olması lazım. Kulağınızı, zihninizi, beyninizi Amerika'ya, dışarıya teksif edeceksiniz. Oradan gelen talimatlara göre burada hareket edeceksiniz. Sonra "Bundan utanç duymuyor musunuz?" diyeceksiniz. Utancı sizin yaklaşımınızdan duyuyoruz biz Biz millî, yerli anlayışı ifade ediyoruz, yaptığımız her daim de bu olmuştur. O yüzden de milletin yüreğinde yer bulmuşuzdur.’ kaydını düştü.

