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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öztürk izcilerle buluştu

İHA

Erzurum'da buz sporları, kızak ve izcilikte faaliyet gösteren kulüplerin yöneticileri Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile bir araya gelerek projeleri değerlendirdi.

Öztürk izcilerle buluştu

Erzurum’da buz sporları, kızak ve izcilikte faaliyet gösteren kulüplerin yöneticileri Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile bir araya gelerek projeleri değerlendirdi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Erzurum’da izciliğe gönül vermiş olan yönetici ve sporcularla bir araya geldi. Nenehatun Spor Kulübü Başkanı Zekeriya Deniz, Ejder Spor Kulübü Başkanı Özcan Işık ve Sevgi Spor Kulübü başkanı Naci Korucu ile yönetici ve izci üyeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ü ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarete aynı zamanda İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez de katıldı.
Ziyarette üç kulübün buz sporları ile kızaktaki faaliyetleri masaya yatırılırken, izcilik projeleri de görüşüldü. Keyifli ziyaretin sonunda GSİM Müdürü Öztürk ile kulüp yöneticileri ve sporcular izci selamıyla objektiflere poz verdi.

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