Erzurum’dan 4 kıtaya ihracat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’dan 4 kıtaya ihracat

İHA

Erzurum’dan 4 kıtaya ihracat

Erzurum’da Aralık ayında 13, 2021 yılı bütününde ise 47 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Erzurum’dan 17 ülkeye yapılan ihracat değeri artarken, 20 ülkeyle yapılan ihracat değerinde düşüş görüldü.
Erzurum’da Aralık ayında 13,2021 yılı bütününde ise 47 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Erzurum’dan 17 ülkeye yapılan ihracat değeri artarken, 20 ülkeyle yapılan ihracat değerinde düşüş görüldü. En yüksek değerde ihracat Gürcistan’a yapılırken, bu ülkeyi ihracat değeri yüksekliği kaydında İran, Irak, Hollanda, Kamerun, Azerbaycan ve Kırgızistan izledi.
Ülke ihracat payları
TİM verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, 2021 yılında Erzurum’un ihracat değeri toplamında en fazla pay edinen ülke Gürcistan oldu. İl ihracat değeri içinde ülke payları Gürcistan bazında yüzde 22,86, İran bazında yüzde 12,0, Irak kaydında yüzde 9.82, Hollanda bazında yüzde 9,68, Kamerun ölçeğinde yüzde 9,10, Azerbaycan ölçeğinde yüzde 8,76, Kırgızistan bazında yüzde 5.12 oldu.
En fazla değerde ihracat yapılan ülkeler
Erzurum’dan gerçekleştirilen yıllık ihracat bazında ihracat değerinin bir milyon doları aştığı ülkeler, Gürcistan, İran, Hollanda, Kamerun, Azerbaycan, Irak, Kırgızistan ve Katar oldu. 2021 aralık ayında en fazla değerde ihracatın gerçekleştirildiği 6 ülke ise, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Mısır, Rusya Federasyonu ve Fransa olarak sıralandı.
İhracat yapılan ülkeler
Erzurum’dan 2021 yılında, AHL Serbest Bölgesi, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Belçika, Birleşik Krallık, BosnaHersek, Bulgaristan, Fas, Fransa, Gambiya, Gana, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İsrail, İsveç, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cum., Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malta, Mısır, Nijerya, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Sırbistan, Somali, Suriye, Ukrayna, Umman, Ürdün, Yemen, Yunanistan’a ihracat yapıldı.
17 ülke ihracatında artış
2021 yılında, 2020 yılına göre en yüksek oranda ihracatın arttığı ülke Kamerun oldu, bu ülkeyi Suriye, İran, Nijerya, Fransa, Malta ve Ürdün takip etti. Yıllık bazda ihracat değeri artışı İran’la yüzde 3688, Kamerun’la yüzde 9302, Suriye ile yüzde 4216, Birleşik Krallıkla yüzde 286,5, Nijerya ile yüzde 643.1, Malta ile yüzde 471.9, Fransa ile yüzde 473,8, Ürdün ile yüzde 380,9, Kuveyt ile yüzde 347.6, Rusya Federasyonu ile yüzde 246.3, Bulgaristan’la yüzde 205.3, Hollanda ile yüzde 149.4, Arnavutluk’la yüzde 86.1, KKTC ile yüzde 60.4, Gürcistan’la yüzde 51.5 olarak belirlendi.
20 ülke ihracatında düşüş
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; 2021 yılında bir önceki yıla göre 20 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş kaydedildi. Düşüş oranları Senegal ile yüzde 99.5, Makedonya ile yüzde 97.2, Yunanistan ile yüzde 96.0, Belçika ile yüzde 94,0, Macaristan ile yüzde 91.4, Mısır ile yüzde 79,6, Libya ile yüzde 91,0, Fas’la yüzde 85.2, Bosna Hersek’le yüzde 85.0, Ukrayna7yla yüzde 83.2, Avusturya ile yüzde 79.5, Sırbistan’la yüzde 75.1, Yemen7le yüzde 65.7, Somali ile yüzde 65.2, Almanya ile yüzde 46.2, Gana ile yüzde 24.0, Azerbaycan’la yüzde 21.3, Polonya ile yüzde 20.0, Irak ile yüzde 15.4 olarak kaydedildi.
Aralık 2021 ihracat değerleri
TİM verilerine göre, Erzurum’dan 2021 aralık döneminde 13 ülkeyle ihracat gerçekleştirildi. Dönemde Irak’a 993.3 bin, Azerbaycan’a 453.4 bin, Gürcistan’a 399.1 bin, Mısır’a 70.5 bin, Rusya Federasyonu’na 35.6 bin, Fransa’ya 16.3 bin, İsrail’e 15.6 bin, Ukrayna’ya 12.8 bin, Bulgaristan’a 12.7 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Ocak Aralık 2021 dönemi
Yıllık düzeyde Gürcistan’a 6.5 milyon, İran’a 3.4 milyon, Hollanda’ya 2.7 milyon, Kamerun’a 2.5 milyon, Azerbaycan’a 2.4 milyon, Irak’a 2,7 milyon, Kırgızistan’a 1.4 milyon, Katar’a 1.2 milyon, Suriye’ye 736.1 bin, Rusya Federasyonu’na 731.7 bin, Bulgaristan’a 626,8 bin, Somali’ye 489,2 bin, Ukrayna’ya 406,2 bin, Fransa’ya 372,5 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dart şampiyonu Tuzcu ve Güzeldere
YEREL HABERLER Dart şampiyonu Tuzcu ve Güzeldere
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı ...
Günlük gazeteler ölüm döşeğinde
YEREL HABERLER Günlük gazeteler ölüm döşeğinde
Erzurum kalesi dış surlarından kalan tek parça Tarihçi yazar Abdurrahman Zeynal 10 metrelik son sur duvarının koruma altına alınmasını istedi
YEREL HABERLER Erzurum kalesi dış surlarından kalan tek ...
Mühendislik fakültesinin başarılı eğitimi tescillendi Diplomalarda artık TYÇ ve AYÇ logoları yer alacak
YEREL HABERLER Mühendislik fakültesinin başarılı eğitimi ...
Öztürk izcilerle buluştu
YEREL HABERLER Öztürk izcilerle buluştu
Aydemir: ‘Niyetin hara, menzilin hora’ ‘Biz Yatırım diyoruz, istihdam diyoruz’ ‘Biz millî, yerli anlayışı ifade ediyoruz’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Niyetin hara, menzilin hora’ ‘Biz Yatırım ...
Bu hastanede adres sormaya son Erzurum Şehir Hastanesinde navigasyon dönemi başladı
YEREL HABERLER Bu hastanede adres sormaya son Erzurum Şehir ...
385 bin 500 metrekarelik şehir hastanesinde navigasyonla ulaşım
YEREL HABERLER 385 bin 500 metrekarelik şehir ...
385 bin 500 metrekarelik şehir hastanesinde navigasyonla ulaşım
YEREL HABERLER 385 bin 500 metrekarelik şehir ...
Aydemir: ‘Başörtüsü milletimizin değeridir’ ‘Kadına yönelik hakaret ve saldırıları telin ediyoruz’ Aydemir’den Şair Asya ve Şehit Sekin’e vefa
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Başörtüsü milletimizin değeridir’ ‘Kadına ...
Palandöken sömestir tatiline hazır
YEREL HABERLER Palandöken sömestir tatiline hazır
Erzurum’da kurt ayakta dondu
YEREL HABERLER Erzurum’da kurt ayakta dondu
Kolordu komutanı Uzun’a ‘Sarıkamış’ kitabı
YEREL HABERLER Kolordu komutanı Uzun’a ‘Sarıkamış’ kitabı
Umut yolculuğunda el ve ayakları dondu
YEREL HABERLER Umut yolculuğunda el ve ayakları dondu
Çuval fabrikasında çalışacak personel Kocaeli’de eğitilecek
YEREL HABERLER Çuval fabrikasında çalışacak personel Kocaeli’de ...
Erzurum’a 42 milyon hibe desteği
YEREL HABERLER Erzurum’a 42 milyon hibe desteği
Öğrenciler hedefi vurmak için ok attı Dart turnuvasında öğrenciler dereceye girmek için performans sergiledi
YEREL HABERLER Öğrenciler hedefi vurmak için ok attı Dart ...
Bölge üniversite rektörlerinden Atatürk Üniversitesine ziyaret
YEREL HABERLER Bölge üniversite rektörlerinden Atatürk ...
KOSGEB’ten, nitelikli genç istihdamına destek
YEREL HABERLER KOSGEB’ten, nitelikli genç istihdamına destek
Erzurum'da "Kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planı faaliyet’’ toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum'da "Kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem ...
Aydemir: ‘Bizim gündemimiz halka hizmettir’ Aydemir: Muhalefet milletin sinir uçlarıyla oynuyor Aydemir Olur ilçesini gündeme taşıdı
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Bizim gündemimiz halka hizmettir’ Aydemir: ...
Rektör Çakmak ÜNİDAP 5. Dönem Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Rektör Çakmak ÜNİDAP 5. Dönem Toplantısına katıldı
Ceylan ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Ceylan ailesinin acı günü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.