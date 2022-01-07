Sendika temsilcilerinden tebrik ziyareti

Araştırma Üniversitesi seçilen Atatürk Üniversitesine tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Bu kapsamda sendika temsilcilerini makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin elde ettiği başarıları misafirleriyle paylaştı. İlk olarak Türk EğitimSen Erzurum 2 No'lu Şube Başkanlığına seçilen Barış Anıl ile yönetimini kabul eden Rektör Çomaklı, sivil toplumun demokrasinin vazgeçilmez ögelerinden biri olduğunu ifade ederek: “Sendikalar sivil toplum oluşumunun önemli bir bileşenidir. Bu bakımdan yapılan her türlü iş birliğini topluma katkı olarak görüyoruz. Üniversitemizin gelişimi ve hedefleri için sendikalarla da iş birliği halinde olmaya gayret ediyoruz. Bugünkü ziyaretleri ve değerli istişareleri için sendika temsilcilerine teşekkür ediyor, Türk EğitimSen Erzurum 2 No'lu Şubesinin yeni yönetimine başarılar diliyorum” dedi.

Plan ve projelerinden bahsederek önümüzdeki dönemde yapılması düşünülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunan 2 No'lu Şube Başkanı Barış Anıl ise iletişim kanalı içerisinde iş birliklerine devam edeceklerini belirterek bu iş birliği ölçüsünde şehre huzur, birlik, beraberlik anlamında katkı sağlamayı arzu ettiklerini belirtti. Başta eğitim olmak üzere yapılacak olan tüm çalışmalarda her zaman olduğu gibi yine paydaş olmaya devam edeceklerini aktaran Anıl, misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı’ya teşekkür etti.

Bir hayırlı olsun ziyareti de Erzurum MemurSen’den

Erzurum MemurSen İl Temsilcisi Mustafa Karataş ve ekibi, Rektör Çomaklı’yı ziyaret ederek başta üniversite ile bulunduğu kent olmak üzere bölge ve tüm ülkeye faydalı olacak Araştırma Üniversitesi unvanından dolayı emeği geçenleri tebrik etti. Şimdiye kadar oldukça başarılı çalışmaların altına imza atan Atatürk Üniversitesinin Erzurum için önemli bir değer olduğunu ifade eden Karataş, Rektör Çomaklı ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten ve iyi dileklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Erzurum MemurSen İl Temsilcisi Mustafa Karataş ve yönetimine Atatürk Üniversitesine gösterdikleri hassasiyet ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, iyi niyet temennileriyle son buldu.

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