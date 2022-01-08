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Erzurum'da yoğun sis

DHA

Erzurum'da yoğun sis


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 50 metrenin altına düştü. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. 
Sibirya soğuklarının devam ettiği Erzurum'da kent merkezini sis kapladı. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldüğü merkezde, sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş uzaklığı yer yer 50 metrenin altına düşerken sürücüler, araçlarıyla sis farlarını yakarak ilerleyebildi. Sis, Yakutiye Medresesi ve Lalapaşa Camisi bölgesinde ise görsel güzellik oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri, sisin akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-01-08 11:49:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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