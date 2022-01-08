Erzurum'da yoğun sis (2)

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GÖRÜŞ UZAKLIĞI 10 METREYE DÜŞTÜ

Erzurum'da sabah etkili olan sis, akşam saatlerinde ise etkisini artırdı. Öğle saatlerinde yoğunluğu azalan sis, akşam kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Yakutiye ilçesi Hilalkent semtinde görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Hilalkent semtinde yaşayanlar da yoğun sisin yaşamlarını olumsuz etkilediğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-01-08 17:43:32



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