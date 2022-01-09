Vali Memiş: “Mülki İdare Amirleri Günü kutlu olsun”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Memiş: “Mülki İdare Amirleri Günü kutlu olsun”

İHA

Vali Memiş: “Mülki İdare Amirleri Günü kutlu olsun”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Mülki İdare Emirleri Günü dolayısıyla bur kutlama mesajı yayınladı.
Vali Memiş, “Mensubu olmaktan büyük gurur duyduğum Mülki İdare Amirliği mesleğinin bu anlamlı gününde, Halka hizmet, Hakk’a hizmet şiarını esası alarak çıktığımız bu kutlu yolda günün 24 saati, haftanın 7 günü, yılın 365 günü aziz milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda ve her vakitte hazır ve nazır bulunan devletimiz, bu kutlu görevini hizmet aşkıyla ifa eden idare amirleri aracılığı ile yerine getirmektedir” dedi.
Ülkemizde devlet ve vatandaş ilişkilerinde elçi olan Mülki İdare Amirliğinin 10 Ocak 1971 yılında Mülki İdare Amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk mesleki toplantının başlangıç olarak kabul edilmesiyle, Türk İdareciler Derneği tarafından, 1978 yılı Genel Kurulu’nda “10 Ocak İdareciler Günü’’ kabul edildiğini anlatan Vali Okay Memiş, “10 Ocak aynı zamanda Aziz vatandaşlarımıza daha iyi nasıl hizmet sunulabileceğinin idarecilerimiz tarafından istişare edilmesine fırsat veren bir gündür.
“İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” ifadesini düstur edinerek, büyük bir özveriyle kendilerini Aziz Milletimizin hizmetine vakfeden idarecilerimiz, devletimizin en köklü, en temel, en önemli unsurları ve insan gücüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Tatbik eden, icra eden, karar verenden daima daha kuvvetlidir.’’ Veciz sözlerinde ifade ettiği gibi her şey kanun yapmaktan ibaret değil, bu kanunları tatbik etmek ve ettirmek daha önemlidir. Bu nedenle, icra faaliyetleri bakımından yönetici konumunda olan bütün arkadaşlarımızın çalışmaları her türlü takdire şayandır.
İdareciler, devletin ve hükümetlerin politikalarının başarı ile uygulanmasında, kamu hizmetlerinde vatandaşların memnuniyetinin yanında; şefkatini de temsil eder, devletle vatandaş arasındaki bağları güçlendirir. Mülki idare amirleri görev belgelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi, Devlet Büyüklerimizi, Egemenliğimizin Timsali Şanlı Bayrağımızı, Kadim Türk Tarihini, Milli Değerlerimizin tümünü temsil ettiklerinden, liderlik yaptıkları Aziz Halkımıza cesaret, azim, kararlılık ve sorumluluk duyguları aşılamaktadır.
İdarecilerimiz, temsil ettikleri resmî kurumlarla, milletimizin her türlü ihtiyacını devlet adına tespit edip, çözüm üretmektedir. Halkımızın güvenlik, huzur ve mutluluğunu sağlamaktadır. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, eğitim, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması gibi her alanda, takdire şayan bir özveri ile mesai yapmaktadırlar. Efendilik değil, hizmetkarlık yapmak için çıktığımız bu yolda, sadece yöneten değil, aynı zamanda halka hizmet idealini de özümseyen idarecilerimiz, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de aynı azim ve kararlılıkla vazifelerini ifa edeceklerdir.
Ülkemizin her köşesinde, devleti ve hükümeti temsil etme şeref ve onuruna sahip Mülki İdarecilerimizin, 10 Ocak İdareciler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete intikal etmiş olan tüm İdarecilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Görev yapmaktan gurur duyduğum buram buram tarih kokan bu kadim şehrin halkına en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” Diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Okay Memiş, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nü kutladı
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ ...
DSİ Bölge Müdürü Yavuz’dan Şehit ve Gazi Derneklerine ziyaret “Şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti başımızın tacıdır”
YEREL HABERLER DSİ Bölge Müdürü Yavuz’dan Şehit ve Gazi Derneklerine ...
DAGC’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER DAGC’den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Erzurum’da duvarlar ve şadırvanlar buz tuttu
YEREL HABERLER Erzurum’da duvarlar ve şadırvanlar buz tuttu
Erzurum 2021 trafik bilançosu açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum 2021 trafik bilançosu açıklandı
DHMİ Erzurum Havalimanı verilerini paylaştı 6 bin 588 sefer gerçekleştirildi Hava yollarından yararlanan yolcu sayısı ise yüzde 39 oranında artış gösterdi
YEREL HABERLER DHMİ Erzurum Havalimanı verilerini paylaştı 6 bin 588 ...
Yolspor genel kurul toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Yolspor genel kurul toplantısı yapıldı
Fuat Yılmaz yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER Fuat Yılmaz yeniden başkan seçildi
Aydemir doğalgaz düzenlemesini değerlendirdi Aydemir Doğalgazda Erzurum odaklı beklentilerini paylaştı Aydemir’den Erzurum için doğalgazda makul fiyat önerisi
YEREL HABERLER Aydemir doğalgaz düzenlemesini değerlendirdi Aydemir ...
Erzurum'da yoğun sis (2)
YEREL HABERLER Erzurum'da yoğun sis (2)
Milletvekili Aydemir’den TTB’ye sert tepki Aydemir: ‘TÜRKOVAC yüz akımız bizim’ Aydemir’den Güven İklimi vurgusu
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den TTB’ye sert tepki Aydemir: ...
Kent Konseyi Kadın Meclisinden anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Kent Konseyi Kadın Meclisinden anlamlı etkinlik
Erzurum'da yoğun sis
YEREL HABERLER Erzurum'da yoğun sis
Erzurum’da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, ağaçlar kırağı tuttu
YEREL HABERLER Erzurum’da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, ...
Şampiyon Tevfik İleri Anadolu Lisesi
YEREL HABERLER Şampiyon Tevfik İleri Anadolu Lisesi
Kış tatiline gidenlere uyarı: Deniz tatilindeymişiz gibi güneş koruyucu kullanmalıyız
YEREL HABERLER Kış tatiline gidenlere uyarı: Deniz tatilindeymişiz ...
Sendika temsilcilerinden tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Sendika temsilcilerinden tebrik ziyareti
Erzurum merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Erzurum merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Büyükşehir’den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık Mustafa Ruhani bilgi evi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yeni bir eğitim yatırımı daha: Aşık ...
Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim Ve İşletme Kooperatifi bir yaşında
YEREL HABERLER Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim Ve ...
Erzurum’dan 4 kıtaya ihracat
YEREL HABERLER Erzurum’dan 4 kıtaya ihracat
Dart şampiyonu Tuzcu ve Güzeldere
YEREL HABERLER Dart şampiyonu Tuzcu ve Güzeldere
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.