Başkan Uçar’ dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yayınladığı yazılı bir mesajla 10 Ocak Çalışan gazeteciler gününü kutladı.

Başkan Uçar mesajında şunları söyledi; “Gece gündüz demeden her türlü zorlu şartlara rağmen halkın haber alma özgürlüğünü sağlayan kamuoyu desteğinden gücünü alarak, haber yapan tüm gazeteci dostlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımızla kutluyoruz.

Halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren ve yaklaşık iki yıldan beri tüm dünyada yaşanan “pandemi” koşullarında bunun en güzel örneğini sergileyen basın mensuplarımızın gündemdeki gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendirerek, özveriyle yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettirerek, ülkemizle birlikte şehrimizin de kalkınmasına destek olacaklarına inancımız tamdır.

Bilindiği üzere, 10 Ocak 1961 tarihinden beri, ülkemizde her yıl “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlanmaktadır. Basın mensuplarımız ilimiz ve ülkemiz genelinde büyük bir özveriyle, birer fedakârlık abidesi gibi canları pahasına görevlerini yapmaktadırlar. Gazetecilerimizin, bu anlamlı günlerinin 61. Yıl dönümünü en içten duygularla tebrik ediyor, doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu bilgilendirmek gibi önemli bir sorumluluğu yerine getiren değerli basın mensuplarımızın ve çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü`nü kutluyorum.

Bu mesleğe yıllarını vermiş, bugün aramızda olmayan ahirete irtihal etmiş basın mensuplarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, tüm gazetecilerimize ve ailelerine bu anlamlı günde bir kez daha saygı ve muhabbetlerimi sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

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