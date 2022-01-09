Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Nasadoge Menemenspor: 1 - 1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Eren Özyemişoğlu, Oğuz Terzi, Kemal Mavi

BB. ERZURUMSPOR: Jakub SzumskiAykut Demir (Dk.46 Gökhan Kardeş) (Dk.50 Gökhan Alsan), Mustafa Yumlu, Mücahit Albayrak, Orhan Ovacıklı, Emircan Altıntaş, Süleyman Koç (Dk.33 Rosheuvel), Alican Özfesli (Dk. 72 Oltan Karakullukçu), Estrela, Hasek, Olanare

NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan AhmetEmre Batuhan, Ahmet Sağat, Ömer Şahbaz (Dk. 24 Kerem Paykoç), Emre Özer (Dk.38 Cem Çelik), Toni Gomes, Abdullah Aydın (Dk.46 Batuhan Kırdaroğlu), Oğuzhan Çapar, Enes Sağlık (Dk. 38 Mamadou Ba), Emir Şenocak (Dk.74 Ahmet Aslan), Sinan Akgöl.

SARI KART: Olanare (BB. ERZURUMSPOR), Toni Gomes, Cem Çelik, Emre Batuhan (NASADOGE MENEMENSPOR)

GOL: Dk.29 (P) Emircan Altıntaş (BB.ERZURUMSPOR), DK.64 Ahmet Sagat (NASADOGE MENEMENSPOR)Spor Toto 1'inci Lig'in ikinci yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda konuk ettiği Nasadoge Menemenspor'la 1-1 berabere kaldı.

6'ncı dakikada sağ kanattan cezaalanına giren Olanare, boş durumda olan Emircan Altıntaş'a pas çıkardı. Emircan'ın dar açıdan şutunda kaleci Batuhan Ahmet topu kornere gönderdi.

14'üncü dakikada Süleyman Koç'un sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Batuhan Ahmet'ten seken topu önünde bulan Olanare'nin vuruşu autla sonuçlandı.

29'uncu dakikada Emircan Altıntaş'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını kullandı. Emircan Altıntaş, sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0.

45+4'üncü dakikada cezasahası içinde sol çaprazda topu önünde bulan Toni Gomes'in sert şutunu kaleci Jakub Szumski kornere gönderdi.

İKİNCİ YARI

48'inci dakikada gelişen konuk ekip atağında Emir Şenocak'ın ortasında Cem Çelik kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

53'üncü dakikada sağ kanattan cezaalanına giren Olanare'nin kale sahasına gönderdiği topu Hasek kale direğinin yanından auta gönderdi.

64'üncü dakikada sol kanattan Erzurumspor cezalanına giren Emir Şenocak'ın şutunu kaleci Jakub Szumski'nin müdahale ettiği topu önünde bulan Ahmet Sagat, ağlara gönderdi. 1-1.

74'üncü dakikada sol kanattan Erzurumspor cezalaanına giren Emir Şenocak, sert vurdu, topu kaleci Jakub Szumski yumrukladı.

85'inci dakikada Gökhan Alsan'ın cezaalanına gönderdiği topla buluşan Olanare, sağ ayağıyla vurdu kaleci Batuhan Ahmet tehlikeyi kornerle önledi.

Hakem Eren Özyemişoğlu'nun 6 dakika uzattığı maç 1-1 eşitlikle sona erdi. DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-01-09 15:37:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.