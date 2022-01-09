BB Erzurumspor - Menemenspor maçının ardından Dilaver Mutlu: “Böyle bir deplasmandan puanla dönmek önemli” Erkan Sözeri: “Şampiyonluk yolunda çok önemli iki puanı kaybettik”

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında BB Erzurumspor ile Menemenspor maçı takımların karşılıklı golleri ile 11 sona erdi. Maçın ardından teknik direktörler müsabakayı değerlendirdi.

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, Erzurum’a gelirken buradan boş dönmemek için geldiklerini belirterek, “Puan veya puanlar almak istiyorduk. Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Erzurum takımı ligin şampiyon adamlarından. İçerde hep kazandılar. Ekibimiz genç yetenekli oyunculardan oluşan bir ekip. Oyuna iyi başlamadık. Kendi hatamızdan bir penaltı oldu. Geriye düştük. İkinci yarı takımımız rahatladı. İyi mücadele etti. Son dakikalarda golü atıp maçı kazanabilirdik. Kaybedebilirdik de. Böyle bir deplasmandan puanla dönmek önemli. Kendi takımımı da Erzurumspor’u da tebrik ediyorum” dedi.



Erkan Sözeri: “Çok önemli iki puan kaybettik”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise Menemenspor karşısında çok önemli iki puan kaybettiklerini ifade ederek, “Özellikle iç saha maçlarında başarılıydık. İlk yarıda golü de bulduk. Bireysel bir hata ile kalemizde golü gördük. Golü yedikten sonra çok baskılı oynadık. Her şeyi yaptık. Pozisyonlarda var. Top da bizi sevmedi diyebiliriz. İkinci golü bulmamız gerekiyordu. Novikovas’ın hastalanması, devre arasında Aykut’un, Gökhan Kardeş’in sakatlığı planlarımızı bozdu. Telafi edeceğiz. Şampiyonluk yolunda çok önemli iki puanı kaybettik. Hedeften sapma yok ama çok önemli iki puan kaybettik. Hakem çok iyi bir maç yönetti” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.