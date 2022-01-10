Çalışan Gazeteciler için yürüdüler

Altı yıldır haftada bir gün doğada yürüyüş yapan Oltulu Doğaseverler bu hafta gazeteciler için yürüdüler.

Oltulu Doğa severler 10 Ocak Çalışanlar Gazeteciler gününü anmak manevi olarak onların yanında olduklarını belirtmek için Olur Ormanağzı köyü Şamatur yaylasında 10 kilometre yürüdüler.

Oltulu Doğasever Avukat Muharrem Kalyon, “10 Ocak çalışan Gazeteciler gününü kutlamak için bugün yürüdük hava çok güzel parkurumuz gidiş geliş 15 km ye tekabül edecek çalışan tüm Gazetecilerin gününü kutluyorum” dedi.

Oltulu Doğasever Dr.İbrahim Hakkı Ekinci “6 yıldır düzenli olarak yaptığımız doğa yürüyüşlerimizden bu seferki 10 Ocak çalışan Gazeteciler gününe denk geldi sesimiz kulağımız olan Gazetecilerin gününü kutluyorum şuan Ormanağzı köyü ormanlarında yürüyüşümüz sürdürüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.