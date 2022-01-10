Kayak yaparken yaralanan İranlı turisti JAK timi kurtardı

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde kayak yapan İran asıllı turist kontrolünü kaybederek pist dışına çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine yaralanan turisti, Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapmakta olan İran asıllı turist kontrolünü kaybederek pist dışına çıkarak 25 metreden dere yatağı bölgesine düştü. Yaralanan turisti İl Jandarma Komutanlığına bağlı Arama ve Kurtarma Timleri tarafından kurtarıldı. Ayak bölgesinde kırık olduğu tespit edilen turist, JAK timinin kar motoru arkasındaki sedyeye alınarak aşağı indirildi. Daha sonra turist ambulansla hastaneye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.