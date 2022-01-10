Öz: Basın mensupları doğrunun koruyucularıdır

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kutlama mesajında medyanın demokrasinin üç sac ayağından biri olduğunu hatırlatan Başkan Mehmet Emin Öz, “Gazetecilik, vatandaşların haber alma hak ve hürriyetinin sağlanması adına icra edilen saygın bir meslektir” dedi.

Gazetecilerin çok sesli, şeffaf ve demokratik bir toplumun ortaya çıkmasında önemli rol oynadığını kaydeden AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, mesajında şunları söyledi: “Medya sektörü, teknolojinin gelişmesiyle birlikte köklü bir dönüşüm geçirerek hız kazandı. Bilginin yayılma hızı, yirmi yıl evveliyle karşılaştırılamayacak kadar ilerlemiştir. Bunda teknolojinin gelişmesi kadar hükümetimizin doğru yatırımlarının da payı vardır. Bugün hem basılı hem dijital ortamda görev yapan binlerce gazeteci halkın doğru habere ulaşması için emek vermektedir. Pandemi döneminde de görevinin başında bulunarak sürecin doğru yönetilmesine ve farkındalık oluşturulmasına katkı sağlayan gazeteciler, sosyal medya yoluyla yapılan algı yönetimleriyle yalan haber yayımına karşı da güçlü bir savaş vermektedir. Doğru yolda ilerlemekten ödün vermeyerek ilimizin sesini duyuran gazetecilerimiz başta olmak üzere; kameramanından fotoğrafçısına, muhabirinden editörüne kadar tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”

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