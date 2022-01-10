Karataş’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş mesajında sorumluluk bilinciyle hareket eden gazeteciliğin önemine vurgu yaparak; “Gazetecilik, bir iş ve meslek olmakla birlikte aynı zamanda yapılan işin niteliği ve vasfı itibarıyla bir kamu hizmetidir. İletişim hızı ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu dünyamızda medya gücü, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamanın en önemli araçlarından biridir.

İletişim teknolojilerinin bireysel kullanım oranındaki hızlı artışı, yazılı ve görsel basının yanı sıra sosyal medyayı da günlük hayatımızın içerisine dâhil etmiştir. Bu açıdan her anlamda objektif ve doğru bilgiye daha kısa sürede ulaşma ihtiyacının artmış olması, basının sorumluluğunu daha da arttırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği gibi “Basın, Milletin müşterek sesidir. Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir” ilkesinden hareketle her şart altında çalışmalarını sorumluluk bilinci içerisinde sürdüren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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