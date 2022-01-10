Vali Memiş: "Erzurum’da Omicron varyantı görüldü" “Vaka sayıları Omicron nedeniyle 10 katına çıktı” “Bölgemiz teröristlerden tamamen temizlendi”

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Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Vali Memiş, yaptığı açıklamada Erzurum’da Omicron varyantının görüldüğünü belirterek, “Vaka sayıları Omicron nedeniyle 10 katına çıktı” dedi.

Erzurum Valiliği tarafından 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Müceldili Konağı’nda gazetecilere kahvaltılı program düzenlendi. Programda gazetecilerle sohbet eden Vali Okay Memiş, Erzurum’da Omicron varyantının görüldüğünü söyledi.



“Omicron varyantı ile bir hafta önceki vaka sayısı 10 katına çıktı”

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