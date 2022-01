Erzurum Valisi Okay Memiş: ‘İddia ediyorum Erzurum sanayi ve üretim kenti olacak’

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum’un her geçen gün gelişerek büyüdüğünü, sağlık, turizm ve eğitim şehri olmasının yanında sanayileşmede de ciddi adımlar attığını belirterek, ‘‘İddia ediyorum Erzurum sanayi ve üretim kenti olacak’ dedi.

10 Ocak Gazeteciler günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Memiş, Kovit 19’la mücadele başta olmak üzere şehre yapılan hizmetleri anlattı.

Erzurum’un her geçen gün büyüyen, gelişen bir şehir olduğunun altını çizen Vali Memiş, Şehrin turizmde, eğitimde ve sağlıkta ileri noktalarda olduğunu söyledi.

Palandöken Kayak Merkezi’nin dünyada sayılı merkezler arasında yerini aldığını, pisileriyle, kar kalitesiyle, beş yıldızlı otelleriyle, çok çeşitli boyutlarda mekanik tesisleriyle adeta kendisini gösterdiğini ifade eden Vali Memiş, ‘Erzurum’a Palandöken’e gelen turistler burayı görünce artık her yıl Palandöken’e geliyor ve kayağını burada yapıyor’ diye konuştu.

Erzurum’a çok sayıda isim yapmış marka otel inşaatlarının yapımının devam ettiğini, böylelikle yatak sayısının da arttığını ifade eden Vali Memiş, ‘Özellikle kış aylarında bütün otellerimiz tıklım tıklım doluyor. Yer sıkıntısı çekiyorduk. Yapılan otellerle bu sıkıntı da giderilmiş olacak’ şeklinde konuştu.

Vali Memiş şöyle devam etti; ‘Erzurum’da sadece kış turizmi yok. İnanç turizmi, dağ ve doğa turizmi, termal turizmi gibi turistlerin gezip dolaşacağı çok sayıda mekanlarımız var. Mesela Tortum Barajı, Narman Peri Bacaları, Tarihi eserlerimiz var. Yemek kültürü iştah kabartacak cinsten. Cağ kebabımız, kadayıf dolmamız, Erzurum’un yerel yemekleri tatmaya değer.

Mesela oltu taşı. Bu taştan yapılan takılar adeta göz kamaştırıyor. Daha saymakla bitiremeyeceğimiz özelliklere sahip Erzurum.

Büyüyen, gelişen bir şehir

Vali Memiş, Erzurum’un bir üniversite şehri olduğuna da vurgu yaparak, ‘Eğitimde çok iyi noktalardayız. İyi okullarımız, iyi öğretmenlerimiz var. Peki ya sağlıkta? Orada da çok başarılıyız. Sağlıkta Erzurum’un ciddi bir alt yapısı var. Şehir hastanemiz, üniversite hastanemiz mükemmel. Çok iyi hekimlere, sağlık personeline sahibiz. Kovit 19’la mücadelede hastanelerimiz başta olmak üzere sağlık personelimiz çok iyi hizmet verdi.

Tarım ve hayvancılıkta sürekli ilerleyen bir Erzurum var. Yapılan, tamamlanan tünellerimizle daha güveli bir ulaşım sağlıyoruz. Mesafeler bu tünellerle kısalıyor. Barajlarımız var. Yapılan, tamamlanan barajlarımızla da tarım arazilerinin sulanması noktasında ileri seviyelerdeyiz.

İstihdamı artırmak içinde ciddi gayretlerimiz var.

2. sanayi bölgesinde bir şansızlık yaşadık. Şimdi yer arayışımız var. Şeker Fabrikasının karşısında bir alan var. Arkadaşlar orada zemin etüttü çalışmaları yapıyor. Burası faaliyete geçince artık Erzurum adını sanayi şehri olarak duyuracaktır. 2. Sanayi Bölgesi’ne 200 fabrika yapılacak. İstihdama ciddi katkı sağlanmış olacaktır.’

‘Kaynakları yerinde kullanıyoruz’

Vali Memiş, ‘Kamu kaynaklarının kullanılması noktasında kılı kırk yararak hareket ediyoruz. İsabetli projeleri destekliyoruz. İsabetli yatırımların yapılmasını sağlıyoruz. Mesela soğut süt zinciri projesi bunlardan birisidir ve çok başarılı bir şekilde devam ediyor’ dedi.

Erzurum’un asayiş ve terör noktasında güvenli bir şehir olduğunu, terörle mücadele noktasında gerekli bütün tedbirlerin alındığını, teröre, teröriste geçit vermediklerini de kaydetti.

Kovit 19’la mücadelenin devam ettiğine dikkat çeken Vali Memiş, Omicron kaynaklı vakaların Erzurum’da da ciddi artış gösterdiğini söyledi.

‘Bu varyant çok çabuk bulaşıyor. Aşılarınızı ve hatırlatıcı dozlarınızı yaptırın’ uyarısında da bulunan Vali Memiş, ‘Erzurum’a özel hastane talebi var mı? Yapılacak mı? Şeklindeki soruya da; ‘İki girişimcinin müracaatı var. Çalışmaları sürüyor. Kısa süre içerisinde iki özel hastanenin Erzurum’a geleceğini düşünüyorum’ şeklinde cevapladı.

