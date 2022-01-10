Karla mücadele timleri hayat kurtarıyor



HORASAN, (DHA)ERZURUM´de kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Çayanyurdu mezrasında dumandan zehirlenen Fezile Aktaş (55), Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yolu açmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Horasan ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Kadıcelal Mahallesi'nin Çayanyurdu mezrasında yaşayan Fezile Aktaş, ekmek pişirirken dumandan zehirlendi. Aktaş'ın yakınları, köy yolunun kar ve tipi sonucu kapanması üzerine 112 Acil Servis ve Büyükşehir Belediyesi Horasan Kırsal Hizmetler Birimi görevlilerinden yardım istedi. İhbar üzerine ambulans ile bölgeye hareket eden Büyükşehir Belediyesi Horasan Kırsal Hizmetler İdaresi ekipleri, köy yolunun açılması için yoğun bir çaba sarf etti. Yolu açan ekipler, zaman kaybetmemek için yaya olarak kendilerine doğru gelen Aktaş ve yakınlarıyla buluştu. Ambulansa alınan Aktaş, Horasan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı, buradan da Erzurum'a sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Horasan DHA

2022-01-10 16:30:59



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