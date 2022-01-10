Erzurum’da Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

Erzurum’da Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans üzerinden katılımıyla açıldı.

Erzurum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi açılışına Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve kurum amirleri katıldı.

Açılışta konuşan Vali Memiş, “Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mesleki Eğitim Merkezlerinde 26.11.2021 tarihinde çırak öğrenci sayısı 673 iken 10.01.2022 tarihinde bu sayı 3 bin 116'ya yükselmiştir. Mesleki Eğitim Merkezleri öğrenci sayısında yüzde 463'Iük bir artış sağlanmıştır. İlimizde üç Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Aziziye'de bulunan Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Erzurum 1. OSB Mesleki Eğitim Merkezi ile Palandöken'de bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi bir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile ve Oltu Organize Sanayi Bölgesi de Mesleki Eğitim Merkezi ile ilişkilendirilmiştir. Erzurum'da 3'ü müstakil, 42'si de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde olmak üz toplam 45 Mesleki Eğitim Merkezimiz mevcuttur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.