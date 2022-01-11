Büyükşehir’den nefes kesen hasta kurtarma operasyonu Ekmeği pişirirken dumanından etkilenen kadına ekipler karlı yolları aşarak ulaştı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, elverişsiz hava şartları nedeniyle köyünde mahsur kalan bir hastayı kurtarmak için nefes kesen bir operasyona imza attı.
Edinilen bilgiye göre, Horasan ilçesi Çayanyurdu mezrasında yaşayan 55 yaşındaki Fezile Aktaş, ekmek pişirirken dumandan etkilenerek aniden rahatsızlandı. Söz konusu durumun bildirilmesi üzerine Büyükşehir’in kar timleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle yolu kapalı olan bölgeye sevk edildi. Büyükşehir’in ekipleri, 112 sağlık ekiplerinin hastaya müdahale etmesi için karla kaplı yolları ulaşıma açtı. Ambulansla birlikte Horasan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aktaş, yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.
Fezile Aktaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve 112 ekiplerine teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyemiz, 112 ekipleri ile birlikte imdadımıza yetişti. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Cenabı Hak, devletimize güç ve kuvvet versin” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.