Erzurum'da 16 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı



ERZURUM, (DHA)ERZURUM merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si astsubay 1'i uzman çavuş 3 kişi, mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin deşifresi için çalışma başlatıldı. Erzurum, Adana, Ankara, İstanbul, Bilecik, Bartın, Muş, Ağrı ve Uşak'ta yapılan çalışmada, mahrem imamlarca ankesörlü telefondan ardışık şekilde arandığı tespit edilerek 7 Ocak'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 16 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Aralarında aktif görevdeki doktor, subay ile ihraç edilen uzman çavuş ve eski askeri öğrencilerin de bulunduğu şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından, 11'i ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerden aktif görevde bulunan astsubay Muzaffer A. ve Ali K. ile daha önce açığa alınan uzman çavuş Recep Y. ise, tutuklandı.

FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez DHA

2022-01-11 12:37:43



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