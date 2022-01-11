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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minik izciler “Dedeciğim ben geldim” sloganıyla ilgi odağı oldu

İHA

Minik izciler “Dedeciğim ben geldim” sloganıyla ilgi odağı oldu

Sarıkamış Harekatının 107. Yıl dönümünde kahraman ecdadımızın izinden yürüyen minik izciler, “Dedeciğim Ben Geldim” sloganıyla herkesin ilgi odağı oldu.
Erzurum Gençlik Spor Kulübü izcileri, Sarıkamış Harekatı’nın 107’inci yıl dönümünde şehitleri anma törenlerine katıldı.
Aynı zamanda Erzurum Ejder Spor Kulübü Başkanı olan İzci Liderlerinden Özcan Işık yönetiminde Sarıkamış’a giden minik izciler, kar kış, soğuk dinlemeden ecdadın izinden yürüdü.
“Dedeciğim Ben Geldim” sloganıyla Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan Kahraman Ecdadımızı yad eden minik izciler herkesin takdirini kazandı.
Minik izciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla yetişkinlerle aynı güzergahta yürüyerek, ecdada yürüyüş programını başarıyla tamamladı.
İzci Lideri Özcan Işık, “Erzurumlu izciler olarak Sarıkamış Harekatında şehit düşen kahraman ecdadımızı yad ettik. Minik izcilerimiz de etkinliği başarıyla tamamladı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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