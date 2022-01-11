Futsalın sultanı Reşit Karabacak Liseli Kızlar Futsal İl Şampiyonası sona erdi Reşit Karabacak Spor Lisesi şampiyon oldu

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Okul Sporları Kapsamında düzenlediği 20212022 sezonu Lise Kızlar Futsal İl Şampiyonası sona erdi.

Yakutiye Spor Salonu’nda düzenlenen Lise Kızlar Futsal Şampiyonası’nın final gününde şampiyon belli oldu. Tüm rakiplerini geride bırakan Reşit Karabacak Spor Lisesi il birincisi olarak gruplarda Erzurum’u temsil etmeye hak kazandı.

İkinciliği Çat Anadolu Lisesi elde etti. Harput Kapı Anadolu Lisesi üçüncü sırada yer alırken, Yakutiye Anadolu Lisesi turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

İl Birinciliğinin ardından Lise Kızlar Futsal da dereceye giren takımların kupaları verildi. Tertip Komitesi üyeliğini Yücel Karakoç ile Fetullah Demir’in yaptığı il şampiyonasında birinci olan Reşit Karabacak Spor Lisesi’nin kupasını Çat İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya verdi. İkinci olan Çat Anadolu Lisesinin kupasını ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Güngör Şenses takdim etti. Üçüncü ve dördüncü olan okulların kupalarını ise okul yöneticileri verdi.

Reşit Karabacak Spor Lisesi Müdürü Sinan Topallı, şampiyon olan takımını kutlarken, grup maçlarında Erzurum’u en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Antrenörler Fatih Özbayraktar ve Ersin Dizlek de şimdiden grup müsabakalarında başarı sözü verdi.

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