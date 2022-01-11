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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu’nun incisi hayvan borsası sektörde rol modeli oldu

İHA

Doğu’nun incisi hayvan borsası sektörde rol modeli oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli yatırımlarından biri olan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, Türkiye’de adeta rol modeli oldu.
“Avrupa’nın en büyük tesisi” unvanına sahip olan dev tesisi ziyaret eden kişi sayısı 2 yılda 223 bini aştı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Avrupa’nın en seçkin ülkeleri olan Almanya ve Hollanda’daki hayvancılık sektörünün en önde gelen temsilcileri borsamızda temas ve incelemede bulunmak için sürekli Erzurum’a geliyor” dedi. Dev yatırımın sadece Erzurum’un değil Doğu’daki hayvancılık sektörüne de yön verdiğini anımsatan Başkan Sekmen, “Bu önemli yatırımla birlikte şehrimizdeki hayvan varlığı 2 milyonu aştı. Bölgenin kalbi Erzurum’da atıyor. Sektörel anlamda kentimize önemli bir ekonomik girdi sağlayan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, ülkemizde de Avrupa’da da adeta rol modeli oldu. Avrupa’dan gelen iş insanları bu özel yatırımı yerinde inceleyerek yaşadıkları hayranlıkları bizlerle paylaşıyor” diye konuştu.
“Erzurum, tarım ve hayvancılık sektöründe şaha kalkacak”
Başkan Mehmet Sekmen, tarım ve hayvancılık alanında yapılan yatırımların kent ve bölge çiftçisine büyük katkılar sunduğunu ifade etti. Başkan Sekmen, “Erzurum Büyükşehir Belediyemizin il genelinde yürüttüğü çalışmalar tabiri yerindeyse çiftçimize umut ışığı oldu. Et ve Et Ürünleri Entegre Tesisi, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Borsası, canlı hayvan pazarları, mobil ve modüler mezbahalar, hayvan gölgelikleri, hayvan ve tarımsal sulamayı esas alan göletler, arıcılık, embriyo transfer merkezi, damızlık dana üretim merkezi, yavru alabalık üretim tesisi ve daha sayamadığım daha birçok yatırımla Erzurum bu sektörde de adeta şaha kalkacak” şeklinde konuştu.
“Gölet yapımında da rekorlar kırdık”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum, Türkiye’nin en fazla meraya sahip ikinci ilidir. Bilindiği gibi hayvancılık sektörü meraya dayalıdır. Bir Türkiye rekoru kırarak 500 gölet inşa ettik. Bugün gelinen noktada aldığımız istatistiklere de baktığımızda şehrimizdeki et ve süt verimi arttı. Meralarımızdaki bitki çeşidi ve arıcılık faaliyetleri de göletlerle birlikte arttı. Bunda kuşkusuz il genelinde oluşturduğumuz göletlerin de büyük bir payı var. Yaz kış demeden her türlü arazi şartlarına rağmen gölet yapımına aralıksız devam edip inşallah bu rakamı 1000’e çıkartacağız” kaydını düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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