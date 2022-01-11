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Demir tatlısı ve Karnavaz bezi tescil edildi Coğrafi işaretli tescil belgeli ürün sayısı 17 oldu

İHA

Demir tatlısı ve Karnavaz bezi tescil edildi Coğrafi işaretli tescil belgeli ürün sayısı 17 oldu

Demir Tatlısı ve Karnavaz Bezi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Erzurum Ticaret Borsası tarafından tescil başvurusu yapılan Demir Tatlısı ve Olur Kaymakamlığı tarafından tescil başvurusu yapılan Karnavaz Bezi tescil edilerek coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında Erzurum Ticaret Borsası tarafından 22.03.2021 tarihinde başvurusu yapılan Demir Tatlısı 22.03.2021 tarihinden itibaren korunmak üzere 27.12.2020 tarihinde tescil edilerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.
Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, Erzurum Olur Kaymakamlığı tarafından 30.03.2021 tarihinde başvurusu yapılan Karnavaz Bezi 30.03.2021 tarihinden itibaren korunmak üzere 20.12.2021 tarihinde tescil edilerek Coğrafi İşareti Tescil Belgesi verildi.
Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, yaptığı açıklamada Erzurum’da bulunan ürünler için coğrafi işaretli tescil Belgesi almak için büyük çaba ve emek harcayan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve Olur Kaymakamlığına teşekkür etti.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Almaz, “Erzurum ilimizin yöresel lezzetleri tatları ve yöresel ürünleri için Türk Patent Kurumu tarafından Coğrafi İşaretli Tescil Belgesi alınmasına yönelik gayret gösteren tüm resmi kurum kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerine emeklerinden dolayı müteşekkiriz” dedi.
Coğrafi İşaretin hem il tanıtımında ve hem de ürün pazarlamada oldukça önemli bir rolü olduğunu belirten Almaz, “Şu an ilimiz bu konuda 13.sırada yer almaktadır. Ticaret Borsamızın yoğun cabası ve müracaatları ile yaklaşık 50 ürünümüz daha tescil inceleme sürecindedir. Yakın zamanda bu ürünlerimizde sırasıyla tescil alıp ilimizi tanıtım ve pazarlama anlamında ilk sıralara taşıyacaktır” dedi.

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