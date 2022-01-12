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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir: ‘Bin beter olsunlar’

İHA

Aydemir: ‘Bin beter olsunlar’

HDP Milletvekili Semra Güzel’in birlikte fotoğraf verdiği teröristin iki asker ve bir korucuyu şehit ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bu terörist, iblis cehennemde tabii ki, bin beter olsun ama onunla birlikte fotoğraf çektirip, poz verenler de bin beter olsunlar." kaydını düştü.
Aydemir basın toplantısı düzenledi
AK Parti Gurubu Yönetim Kurulu üyesi Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ülke gündemini değerlendirdi. Akdeniz’de yaşanan deprem dolayısıyla bölgede yaşayanlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Milletvekili Aydemir, elim bir kaza sonucunda yaşamını yitiren Milli Futbolcu Ahmet Çalık’a rahmet, ailesi, GS ve Konyaspor Kulüpleri ve Türkiye Spor camiasına başsağlığı diledi.
Aydemir teröristlere destek verenleri lanetledi
DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan hakkındaki casusluk iddialarına değinen Milletvekili Aydemir, Gürcan’ın görüşüyordum dediği gazetecilerin kim olduğunu sorarak, ‘Hangi gazeteciler bunlar? Neyi görüşmüşler’ sualini yöneltti.
Enerji tasarrufu
Milletvekili Aydemir’in basın toplantısının konularından birisini de enerji tasarrufu oluşturdu. Küresel boyutta enerji temini maliyetlerinin yükseldiğini, bazı Avrupa ülkelerinde fabrikaların 3 gün çalışır hale geldiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, enerji tasarrufu çağrısında bulundu.
Aydemir siyasi gündemi değerlendirdi
Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunduğunun ortaya çıktığını anımsattı.
‘Teröristle fotoğraf çektirip, poz verenler de bin beter olsun’
Teröristin, iki asker ile bir korucuyu şehit ettiğini söyleyen Aydemir, "Malum milletvekilinin silahla poz verdiği o vicdansız, kitapsız, millet düşmanı teröristin kurşunlarıyla şehit olmuşlar. Onları rahmetle anıyorum. Bu kadın milletvekili o silahla resim çekilirken o silahtan çıkan kurşunlar kaç kişinin hayatına mal olmuştur. Bakın ortaya çıktı. Bu terörist cehennemde tabii ki, bin beter olsun ama onunla birlikte fotoğraf çektirip, poz verenler de bin beter olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.
‘İnsanların aklı ile oynamayın bari’
Konuya ilişkin olarak muhalefetçe yapılan açıklamaları eleştiren Aydemir, "İnsanların aklı ile oynamayın bari." ifadesini kullandı. Teröristin yaptığı eylemlerden yanındakilerin de sorumlu olduğunu söyleyen Aydemir, "O silahtan çıkan her kurşun kime yönelmişse yönelten o terörist olsa bile onunla beraber kol kola giren, fotoğraf veren herkes teröristin yaptığı eylemlerin ortağıdır." diye konuştu.
‘Neyi görüşmüşler?’
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan hakkındaki casusluk iddialarına da değinen Aydemir, Gürcan'ın bazı gazetecilerle görüştüğünü ifade ederek, "Hangi gazeteciler bu casusla görüşmüşler? Neyi görüşmüşler?" sorusunu yöneltti.
Aydemir küresel oyunlara dikkat çekti
Türkiye’nin terörle ciddi ve tarihi bir mücadele verdiği, gerçekleştirilen operasyonlarla hainlerin hak ettikleri karşılığı bulduğunu bildiren Milletvekili Aydemir, ABD başta olarak bazı batı ülkelerinde Türkiye’yi sosyoekonomik kayıtta çöküntüye uğratmak niyetiyle sinsi çalışmalar yürütüldüğü, raporlar icat edilerek baskı oluşturulmaya çalışıldığını kaydederek, teröristlerle fotoğraf verenlerin bu hain oyunun bir parçası olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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