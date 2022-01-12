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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesinden önemli bir protokol hamlesi daha

İHA

Atatürk Üniversitesinden önemli bir protokol hamlesi daha

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Atatürk Üniversitesi arasında ortak çalışmaları kapsayan protokol oluşturmak için mutabakata varıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖKAK) tarafından yakın zamanda kaliteli eğitimi tescillenen, son olarak da Yükseköğretim Kurulu tarafından Araştırma Üniversitesi seçilen Atatürk Üniversitesi, bir önemli projenin daha görüşmesini gerçekleştirdi. Bu kapsamda Başkent Ankara’ya giden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Genel Sekreter Mesut Karaca ve Ulusal Gözlemevi Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir ile bir araya geldi.
Görüşme kapsamında ATASAM’ın 6550 Sayılı Kanun kapsamında tüzel kişilik olarak ileri araştırma merkezi statüsünde yeniden yapılanması ve TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinin, ATASAM ile ortak bir altyapı oluşturması hakkında Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ve TÜBİTAK Başkanlığının ortaklık protokolü oluşturmak üzere mutabakata varıldı.
Rektör Çomaklı: “Teleskobunun Kurulumunun Yüzde 85’i Tamamlandı”
Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük temel bilim yatırımı olan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) hakkında Prof. Dr. Hasan Mandal’a detaylı bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, geçtiğimiz ay Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan testlerin ardından Erzurum’a getirilen DAG teleskobuna ait 4 metre çapındaki aynanın başarıyla yerleştirildiğini söyledi.
Çalışmaların hızlandığını aktaran Rektör Çomaklı, teleskobun kurulumunun yüzde 85 oranında tamamlandığını ifade ederek: “Gözlemevi için uzun bir süre hem altyapı hem de üstyapı süreciyle uğraştık. En nihayetinde çalışmalarda sona doğru yaklaştığımız projemizde ilk ışığı 2022 yılı sonuna doğru almayı hedefliyoruz. Son düzlüğe girdiğimiz bu günlerde kurulumları hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Çünkü kurumlar bir defa gerçekleşecek. Kurulduktan sonra gözlemevinin güncellemeleri ve gerekli teknolojik yenilemeleri yapıldığı takdirde 5070 yıl arası ömrü olacak. Temmuz sonu gibi birinci aynanın yerleştirilmesinin ardından diğer aynalarla birlikte testlere başlayacağız. Önümüzdeki yaz proje, pandemi koşullarından etkilenmez ve her şey yolunda giderse 2022'nin ekim ya da kasım ayı gibi ilk ışığı almayı planlıyoruz” dedi.
Başkan Mandal: “Protokol, Sürece Önemli Bir İvme Kazandıracak”
Ülkemizin Milli Teknoloji hamlesi içerisinde yer alan ve ülkemizin bilimsel çalışmalarına yeni bir boyut kazandıracak olan Doğu Anadolu Gözlemevi ile TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinin ortak çalışmasına zemin hazırlamak üzere yapılması planlanan protokolün önemine vurgu yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise tamamlandığında Dünya’nın en önemli gözlemevleri arasında yer alacak olan DAG’ın ilk ışığı alacağı günü heyecanla beklediklerini ifade etti. Ulusal ve uluslararası birçok kurumun ortak çalışma yapma arzusunda olduğunu belirten Başkan Mandal, iki kurum arasında yapılması planlanan protokolün sürece önemli bir ivme kazandıracağının da altını çizdi.

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