Büyükşehir’den yeni bir hamle yatırım daha: Yavru alabalık üretim tesisi

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi kentte balıkçılık sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir tesisi daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen proje sektörden tam not aldı.

PasinlerKöprüköy karayolu üzerinde inşa edilen Yavru Alabalık Üretim Tesisi’nde alabalık üretimine start verildi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Balıkçılık sektörünü kentte zirveye taşıyacak olan bu hamle yatırımla birlikte Erzurum, alabalık üretiminde bir merkez olacak” dedi.

Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pasinler ilçemizdeki tesisimizi arkadaşlarımız mükemmel bir yatırıma çevirdi. Şuan 350 bin yavru alabalığın bulunduğu tesise ek göletler yaptık. Birkaç ay içerisinde açılışını yapacağımız bu tesisimizle birlikte Erzurum alabalıkta bölgenin merkezi olacak. Bununla sınırlı kalmayıp il genelinde 500 gölete, baraj, akarsu ve derelere toplam 1 milyon yavru alabalık bıraktık. Görüldüğü gibi balıkçılık sektörüne katkıda bulunmak adına çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz.”

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