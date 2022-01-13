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Okullar arası kayak sporları yarışmasında Bilge Koleji damgasını vurdu

İHA

Okullar arası düzenlenen kayak yarışmasında Özel Bilge Koleji toplamda 10 madalya kazandı.

Okullar arası kayak sporları yarışmasında Bilge Koleji damgasını vurdu

Okullar arası düzenlenen kayak yarışmasında Özel Bilge Koleji toplamda 10 madalya kazandı.
Birbirinden güçlü sporcuların bulunduğu yarışmada tüm yeteneklerini ortaya koyan sporcular stardı birincilikle göğüslediler.
Tüm rakiplerini geride bırakıp 10 madalya sahibi olan öğrencilerden Ceren Reyhan Yıldırım, Gençler A Alp Disiplini’nde il birincisi, Ömer Faruk Keleşoğlu Gençler A Snowboard il birincisi, Mert Derviş Yıldırım Yıldızlar Snowboard il birincisi ve Ahmet Eren Tosun Kulüpler arasında Erzurum il birincisi oldu.
Gençler A Alp Disiplini branşında birinci olup toplamda 4 madalya kazanan Ceren, bu başarı için çok emek verdiğini ve verdiği emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu ve her zaman yanında olan ailesine Okul Müdürü Abdullah Samancı’ya teşekkür ettiğini ifade etti.
‘’Gençler Snowboard ’’ branşında birinci olup toplamda 4 madalya kazanan Ömer Faruk Keleşoğlu ise istediği hedefe ulaştığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti. Yıldızlar Snowboard branşında birinci olup madalya kazanan Mert Derviş Yıldırım, daha çok çalışacağını ve başarılarına başarı katacağını ifade etti.
Kulüpler arası Erzurum il birincisi olan Ahmet Eren Tosun, sevdiği sporu yaptığını ve elinden geldiği kadarıyla kendini geliştirip iyi yerlerde olmak istediğini ifade ederek eğitim görmekte olduğu okulu Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı’ya desteklerinden ötürü çok teşekkür ettiğini ekledi.
Kurucu müdür Abdullah Samancı’nın mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu öğrencilerinin her zaman yanında olduğunu onlara gereken tüm imkanları sonuna kadar kullanacağını belirtti. Özellikle öğrencilerimizin bu seviye gelmesinde büyük emeğe sahip olan kayak antrenör ve hocalarına çok teşekkür ettiğini, emeklerinin çok büyük olduğunun farkında olduğunu, emek ve çabalarından dolayı teşekkür ettiğini, ‘’Eğitimöğretim faaliyetlerimize sistemli bir şekilde devam etmekle beraber herhangi bir sosyal etkinliğe ilgisi olup ona çaba sarfeden tüm öğrencilerimizi okul olarak destekliyoruz ve hep destekleyeceğiz’’ diye konuştu.

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