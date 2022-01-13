Erzurum’da 2021 yılında 13 bin 313 olay gerçekleşti

Erzurum Emniyeti 2021 yılı faaliyet raporu açıklandı. Rapora göre 2021 yılında Erzurum’da toplam 13 bin 313 olay gerçekleşirken, toplam 14 bin 884 şüpheli yakalandı, bunların bin 375'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, emniyet binasında gazetecilerle bir araya geldi. Tuncer, toplantıda 2021 faaliyet raporunu açıkladı. Rapora göre kentte geçen yıl toplam 13 bin 313 olay gerçekleşirken, bu olayların 12 bin 494’ü asayiş, 297’isi narkotik, 246’sı KOM, 146’sı göçmen kaçakçılığı ve 130’u TEM olayları oldu. Olaylarda yakalanan toplam 14 bin 884 kişiden bin 375’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda toplam 297 olay meydana gelirken, toplam 126 şahıs tutuklandı. Yapılan yakalamalarda yıl toplamında 167 kilogram metamfetamin, 81 kilogram eroin, 5,5 kilogram afyon sakızı, 2,5 kilogram bonzai, 49 bin 368 adet uyuşturucu hap ve 34 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, bazı suçlarda artış, bazı suçlarda ise ciddi düşüşler yaşandığını ifade ederek, “Bir takım suçlarda düşüş var. Bazı suçlarda ise kısmi artış var. Evden hırsızlıklarda çok küçük artışlar yaşadık. Bu çok önemli bir rakam değil. Sayı 127’den 137’e yükseldi. Kasten öldürme olayı 2020 yılında 12 iken, bu yıl sadece 2 tane var. Bu sevindirici bir durum diyebiliriz. Narkotik suçlarda değerli yakalamalarımız oldu. 2021 yılının sonunda 160 kilogram metamfetamin yakaladık. Bir seferde yakalamada Türkiye üçüncüsü olduk. Bu maddelerin kullanıldığı metruk binalarda biz tespit çalışmalarımızı tamamladık, yıkımı belediye ekipleri yapacak. Organize suçlar anlamında önemli 23 operasyon yaptık. Abdi çetesini yakaladık. Yılın sonunda içkili bir mekana çökmeye çalışan bir grubu yakaladık ve tutuklattık” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.