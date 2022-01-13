Horasan’da kamyonet şarampole devrildi: 1 ağır yaralı

Erzurum’da HorasanKars karayolu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde kaza Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı HorasanKars karayolu mevkiinde meydana geldi. Salih Çakmak idaresindeki kamyonet yoldaki gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.
Kazada ağır yaralanan şoför Salih Çakmak kamyonetten çıkartılarak olay yerine çağrılan ambulans ile Horasan İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.