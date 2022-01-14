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Her gün bin 500 kişi aldığı randevuya gelmiyor Erzurum Şehir Hastanesinde alınan randevuların yüzde 45’ine riayet edilmiyor Erzurum Şehir Hastanesi 2021 yılında 1.5 milyon hastaya hizmet verdi

İHA

Her gün bin 500 kişi aldığı randevuya gelmiyor Erzurum Şehir Hastanesinde alınan randevuların yüzde 45’ine riayet edilmiyor Erzurum Şehir Hastanesi 2021 yılında 1.5 milyon hastaya hizmet verdi

Erzurum Şehir Hastanesi 2021 yılında bölge genelinden gelen 1.5 milyon hastaya hizmet verdi. Öte yandan ortalama her gün 4 bin civarı randevu alan hastalardan bin 500’ünün hastaneye gelmediği öğrenildi.
Erzurum Şehir Hastanesinde Başhekim Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör tarafından düzenlenen basın toplantısıyla geride kalan 2021 yılının faaliyet raporu açıklandı. Yaklaşık 400 bin metre kare kapalı alanı olan, 1572 yatak kapasiteli, Erzurum Şehir Hastanesinde 2021 yılında yaklaşık 1.5 milyon hasta muayene edildi. Bunun 3 te 1‘i acil başvurusu olurken 45 bin hasta ise covid şikayetleriyle başvuruda bulundu. 10 da 1’i ise servislere yatırıldı.
“1.5 milyon hastaya hizmet verdik”
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, 2021 yılında 1.5 milyon hastaya hizmet verdiklerini ifade ederek“2021 yılını geride bıraktık. Dönem dönem pandemi dalgaları yaşadık. Bilindiği üzere şehir hastaneleri, pandemi döneminde teknolojik altyapısı ve kapasiteleriyle hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına nefes aldırdı. Yaklaşık 400 bin metre kare kapalı alanı olan, 1572 yatak kapasiteli, Erzurum Şehir Hastanesi salgın döneminde çok büyük hizmetler verdi. Bu süreçte şehir hastanesinde neler oldu. Yaklaşık 1 buçuk milyon hasta muayene edildi. Bunun 3 te 1‘i acil başvurusuydu. Yaklaşık 45 bin hasta covid şikayetleriyle başvuruda bulundu. 10 da 1’i servislere yatırıldı. Yine şehirde ki tüm hastalar değerlendirildiğinde yoğun bakımlara yatışlarının yüzde 75’ini, covid yoğun bakımlara yatışların yüzde 96’sı Erzurum şehir hastanesi yüklendi” dedi.
“Günlük bin 500 hasta randevuya gelmiyor”
Tör, hastaların randevu bulamamasının sebebinin açılan randevulara riayet etmediklerini kaydederek, “Biz günlük yaklaşık 3 bin 500 4 bin randevu açıyoruz, 3 bin hastada randevu dışı ve acil servislerde bakılıyor. Toplamda günlük muayene sayımızda 6 bin 500 civarı. Fakat açılan bu randevuların 2 bin kadarı il dışından yani komşu illerden Ağrı, Kars, Erzincan, Bayburt, Iğdır, Bingöl alınıyor. Aynı zamanda alınan tüm randevuların gerçekleşme oranı yüzde 5560 arasında kalıyor. Yani randevu alan vatandaşlarımız aldıkları randevulara gelmiyor. Açılan 3 bin 5004 bin randevunun yaklaşık bin 500’ü gerçekleşmiyor. Haliyle aslında randevu açılmıyor değil, açılan randevular sadece Erzurum’dan alınmıyor, hem il içi hem de il dışı alınan randevulara da riayet edilmiyor. Bu duruma çözüm bulabilmek için gece poliklinikleri açtık. 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren Dahiliye, Göğüs Hastalıkları, Göz, Kulak Burun Boğaz, Radyoloji ve Cildiye kliniklerinde randevulu gece polikliniği başlatıldı. 15 Aralık 2021 itibariyle bu Gastroenteroloji ERCP ve endokolonoskopik işlemler için, 1 Ocak 2022 itibariyle Ortopedi ve Nöroloji klinikleri için randevulu gece polikliniği başlatıldı. Randevu probleminin temelinde pandeminin devam etmesi, çevre illerden yoğun bir şekilde hasta akışının olması ve alınan randevulara riayet edilmemesi var. Hastane yönetimi olarak bu konuyla özel olarak ilgileniyoruz” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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