Milli karateci Kardeşler İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

Erzurum Çelebispor Kulübü’nün milli karatecilerinden Volkan Kardeşler, Gaziantep’te yapılan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Erzurum Çelebispor’un milli gururlarından Volkan Kardeşler, karatede Türkiye şampiyonu olarak altın madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Milli karateci Gaziantep de yapılan İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonasında tatamiye çıkan Çelebispor sporcusu Volkan Kardeşler, Türkiye şampiyonu oldu. Milli takımı temsilen Olimpiyat ve dünya dereceleri bulunan Kardeşler, Türkiye şampiyonu altın madalya koleksiyonuna Gaziantep’te Türkiye şampiyonu olarak bir yenisini daha ekledi.

Antrenör R. Enes Kaya nezaretinde Gaziantep’te tatamiye çıkan Volkan Kardeşler, hocasını mahcup etmedi. Kaya’nın taktiklerini harfiyen uygulayan Volkan, rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Milli karateci Volkan Kardeşler’i ve antrenörü R. Enes Kaya’yı tebrik eden Çelebispor Kulüp Başkanı Ahmet Çelebi, “Gaziantep’te yapılan İşitme Engelliler Türkiye Karate Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan ilimiz milli sporcusu Volkan Kardeşler’i kutlar bu sezon yapılacak uluslararası müsabakalarda üstün başarılar dilerim” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de, işitme engelliler de karate adına Erzurum ve Türkiye’nin marka sporcularından biri olan Çelebisporlu Volkan Kardeşler’i Türkiye şampiyonluğundan ötürü kutladı. Öztürk, “Volkan Kardeşler, yine büyük bir başarıya imza atarak bizleri gururlandırmıştır. Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyorum” diye konuştu.

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