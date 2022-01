Milletvekili Aydemir 1001 Hatmi TBMM’ye taşıdı Aydemir Erzurum’u 1001 Hatimle tarif etti Aydemir: ‘1001 Hatim İla’yı Kelimetullah vurgusudur’ Aydemir: ‘Erzurum milli ve manevi değerlerin şahikasıdır’ Aydemir’den 1001 Hatmin manevi coşkusunu paylaşma daveti

AK Parti Grubu Üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Genel Kurulu’nda Erzurum’un 1001 Hatim geleneğini gündeme taşıdı.

Milletvekili Aydemir, ‘Her şehrin ayrı bir rengi, ahengi ve ritmi vardır. Her şehrin farklı bir ambiyansı, ayrı bir iklimi vardır. Erzurum su şehridir. Erzurum zirveler şehridir. Erzurum kar şehridir. Erzurum Evliyalar şehridir.. Ama Erzurum öncelikle ve kesinlikle milli ve manevi değerlerin bayrak şehri, şahika ve zirve kentidir. ‘ dedi.

‘Pir Ali Babayı rahmetle anıyoruz’

TBMM Genel Kurulunda 1001 Hatmin tarihçesini, sebep ve manasını paylaşan Milletvekili Aydemir, Pir Ali Babanın Ahmet Yesevi Ocağında yetişmiş bir Alperen Gazi Derviş olduğunu belirterek, ‘Pir Ali Baba, bir Alperen kıvamında dadaştır altını çizerek söylüyorum alptir, erendir; Türk tarihinde bu 2 kavramın özel yeri vardır, işte onun bayraklaşmış bir remzidir Pir Ali Baba’ kaydını düştü.

Bin birinci hatmin hikmeti

Bin bir hatim dua ile başladığı, Cami, mescid ve evlerde okunduğunu, Bin hatim tamamlandığında son hatmin At üzerinde gerçekleştirdiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, bu usul ve üslubun bir mesaj içerdiğini, O mesajın Mukaddesata bağlılık zırhı ile Hakka sefer, Hakka tapan Milletin hakka yürüyüşü olduğunu değerlendirdi.

Aydemir’den Erzurum tarifi

TBMM Genel Kurulundaki sunumunda Erzurum’a ait 1001 Hatim Geleneğini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’da bir gelenek var, beş yüz yıldır devam eden bir gelenek. Fırsat buldukça altını çiziyoruz ki her şehrimizi tarif eden hususiyetler var, şehirlerin rengi var, ahengi var, ritmi var. Erzurum’u da tarif eden kimlikler var; su kentidir, kar kentidir, evliyalar şehridir, enbiyalar şehridir ve özellikle, millî ve manevi değerlerin bayraklaştığı bir kenttir. İşte, bu kimliğe bir kılıf giydiren, bu kimliği taçlandıran bir gelenektir bu 1001 Hatimler. Erzurum’a yolu düşen, Erzurum’dan yolu geçen herkes bu hususiyetimizi bilir.’ dedi.

Bin Bir Hatmin tarihçesi

TBMM Genel Kurul’daki konuşmasında 1001 Hatmin tarihçesi üzerine notlar düşen Milletvekili Aydemir, ‘‘Niye 1001 Hatimler? Kim ihdas etmiş, ne zaman olmuş? Efendim, Yavuz Sultan Selim zamanında, Kanuni zamanında yaşamış bir hususi dadaş; Pir Ali Baba, onun ihya ettiği ve zemine yaydığı bir gelenektir ki hakikaten yürekleri ferahlatan, her dadaş için hususi kıvam ifade eden bir gelenektir. ‘ ifadesini kullandı.

Nesilden nesile miras gelenek

Bu yıl hatmin 17 Aralık ile 15 Ocak arasında gerçekleştirildiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘17 Aralık ile 14 Ocak arasında hemen her camide, her mescitte yetmez hane hane, ev ev hatimler okundu. Sebebi şudur Musibetler kalksın, orta yerde böyle lezzetli bir iklim olsun, insanlar huzur üzere yaşasınlar diyedir bu gelenek ve hakikaten de öyle de bir hâl olmuştur. Çünkü yaşandığı dönemlerde Erzurum’da depremler çok yoğun yaşanırmış, musibetler çok fazlaymış, bu gelenekten sonra bunlar berhava olmuş. ‘ diye konuştu.

‘1001 hatim insanlığa hayır taşıyan bir gelenektir’

Milletvekili Aydemir, ‘Sadece Erzurum’la mı ilintili? Hayır, bütün Türkiye sathıyla ilintili. Yeter mi? Hayır, Türk Dünyası’na, yetmez; bütün ümmet coğrafyasına, yine yetmez, bütün insanlığa fayda sağlayan bir gelenektir. Dolayısıyla buraya kimin katkısı varsa, bu hatimleri kim okuyorsa, bugüne kadar kim okumuşsa hepsinin ceddine rahmet diliyoruz ve “Hepsi inşallah cennetle mükafatlandırılsın.” diye hususen kayıt düşüyoruz. ‘ dedi.

‘Pir Ali Baba, bir alperen kıvamında dadaştır’

Geleneği başlatan Pir Ali Baba hakkında Milletvekillerini bilgilendiren Milletvekili Aydemir, ‘Pir Ali Baba, bir Alperen kıvamında dadaştır altını çizerek söylüyorum alptır, erendir; Türk tarihinde bu 2 kavramın özel yeri vardır, işte onun bayraklaşmış bir remzidir; Erzurum’da, “Dutçu” diye bildiğimiz köyde şu anda metfun durumdadır. Erzurum’a ayağı düşenlerin mutlaka ziyaret etmelerini ve ruhlarına bir özel aktarımda bulunmalarını hususen burada kayda geçiyorum. ‘ çağrısında bulundu.

Aydemir’den ila’yı kelimetullah vurgusu

Milletvekili Aydemir, ‘1001 Hatimler nasıl başlar? Duayla başlar, “Bir yakarıştır.” diyoruz. Geleneğinde, Hatimler bittikten sonra, son hatim hususen at sırtında yapılırmış; atın sırtında hafızlar Kur’an okurlar, son nihayeti öyle verirlermiş. Sebebi şu: Hakk’a varışta çok esaslı bir duruş göstermektir ve devletimizin ebet müddet olması için, İla’yı kelimetullah davamızın ilanihaye devam etmesi için bir remzdir; bunu da dadaşça bir üslupla, tarzla böyle hayata geçirmişizdir biz.’ vurgusunu paylaştı.

‘Gelin 1001 hatmin manevi coşkusunu yaşayalım’

Genel Kurul’da tüm Milletvekillerini 1001 Hatmin manevi coşkusunu yaşamak için Erzurum’a davet eden Milletvekili Aydemir, ‘Özellikle sizden, değerli milletvekillerimizden bir ricam var, bir istirhamım var, tabii ki milletimizden de böyle bir istirhamım var. Malumunuz, Erzurum son yıllarda kış turizmini ifade ediyor, çok daha özel bir kıvam aldı kış turizminde; çok sayıda insanımız Erzurum’a geliyor, ben biliyorum, milletvekillerimizden de öyle. Yakın zamanda bir sömestir tatili olacak anladığım kadarıyla, o dönem sizi Erzurum’a davet ediyorum. Geldiğinizde, Dutçu köyüne birlikte gidelim istiyorum ve orada Pir Ali Baba’yı beraber ziyaret edelim ki bugüne kadar kıraat olunan, okunan, anlatılan bütün 1001 Hatimlerin feyzinden, bereketinden hepimiz nasipdar olalım. ‘ dedi.

Aydemir ’Mevlaya Emanet Olsun Erzurum’ dizelerini paylaştı

Sunumunda Alvarlı Muhammed Lütfi Efendiye ait ‘Mevlaya Emanet Olsun Erzurum’ vurgulu yakarışı paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Bu konuda Alvarlı Muhammed Lutfi Efendi’nin çok özel bir kaydı var, onu özellikle not düşmek istiyorum. O, diyor ki 1001 Hatimlerle ilgili: “Binbir Hatim nuru arşı doldurmuş/Bela musibeti yerden kaldırmış/Düşmanları kahreylemiş, öldürmüş/Mevla’ya emanet olsun Erzurum.” Biz sadece Erzurum’u Mevla’ya emanet etmiyoruz arkadaşlar, bütün bir milletimizi, bütün coğrafyamızı, efendim, bütün Türk dünyasını, İslam âlemini Mevla’ya emanet ediyoruz ve bütün insanlığa da şöyle bir seslenişte bulunuyoruz: Allah aşkınıza, hakkın, adaletin tesisi için bir duruş sergileyin. Efendim, güçlünün güçsüzü yendiği, yok ettiği bir düzeni hep beraber berhava edelim.’ diye konuştu.

‘1001 hatmi gerçekleştirenlere minnettarız’

1001 Hatmin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese ve her kesime minnettar olduklarını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘1001 Hatimlerle ilgili, şu gün hâlen daha vazife yapan arkadaşlarımız var, bir isim çok önemlidir, Erzurum’da, Diyanet İşlerinde, Din Görevlileri Derneği Başkanımız Emrullah Kaçar kardeşim var, onun şahsında bütün İmam Hatiplere, bu işe emek veren herkese buradan teşekkür ediyorum ve ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, müftülüklerimize de yüreğimizi açıyoruz ve onlara da minnettarlığımızı ifade ediyoruz.’ ifadesiyle sunumunu tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.