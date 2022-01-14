Öğrencinin ağabeyi, okul müdürünü omzundan bıçakladı Tartıştığı okul müdürünü bıçakladı, kayıplara karıştı

Erzurum’da okulda öğrenim gören bir öğrencinin ağabeyi, okul müdürü ile tartışması kanlı bitti. Zanlı, okul müdürünü omzundan bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Palandöken ilçesinde bulunan Osman Gazi İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. İddiaya göre okul müdürü Fevzi Demir, okulda kavga eden öğrencilerin velilerini okula çağırarak görüşmek istedi. Öğrencilerden birinin ağabeyi Fuat Ç. (18) ile okul müdürü Fevzi Demir arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fuat Ç. Yanında getirdiği bıçakla okul müdürü Demir’i omzundan bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Yaralanan müdür Fevzi Demir, sağlık çalışanları tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.