Erzurum’da 500 yıllık binbir hatim duası geleneği 500 yıllık gelenek kapsamında 55 bin 441 hatmin duası Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katıldığı programla yapıldı

Erzurum'da Pir Ali Baba tarafından kentin doğal afetlerden korunması için yaklaşık 500 yıl önce başlatılan binbir hatim geleneğine bu yıl da devam edildi. 14 Aralık’ta başlayan program kapsamında okunan 55 bin 441 hatmin duası, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katıldığı programla yapıldı.

Ulu Cami'de düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Ayasofyaı Kebir Camii Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Ulu Cami İmam Hatibi Emrullah Kaçar, Erzurum İl Müftülüğü İlahi Grubu, bölge illerinden müftüler ve vatandaşlar katıldı. Ulu Cami'de yapılan dua programı merkezi sistemden tüm camilerde de yayınlandı. Binlerce Erzurumlu, 500 yıllık binbir hatim dua programında ellerini semaya açarak dua etti.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dua öncesi Erzurum Valisi Okay Memiş’i ziyaret etti. Vali Memiş, ziyaret anısına Erbaş’a hediye takdiminde bulundu.

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