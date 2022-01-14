Floor curlingte şampiyonlar belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Floor curlingte şampiyonlar belli oldu

İHA

Erzurum'da okullar arası Floor Curling Müsabakaları sona erdi. Turnuvada erkeklerde ve kızlarda şampiyonlar belli oldu. Mix'te kupa sahibini buldu.

Floor curlingte şampiyonlar belli oldu

Erzurum’da okullar arası Floor Curling Müsabakaları sona erdi. Turnuvada erkeklerde ve kızlarda şampiyonlar belli oldu. Mix’te kupa sahibini buldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Curling Federasyonu İl Temsilciliği tarafından da desteklenen 20212022 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Sporları Floor Curling Erzurum İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. 121314 Ocak 2022 tarihleri arasında Yakutiye Spor Salonundan 11 Okuldan 29 Takım ve yaklaşık 100 Sporcu ile 8 Hakemin katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada şampiyonlar belli oldu. Oldukça çekişmeli geçen müsabakaların ardından Yıldız Erkeklerde Sınav Koleji Ortaokulu birinci olurken, Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu ikinci oldu. Yıldız kızlar da Sınav Koleji birincilik kupasını alırken, Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu ikincilik kupasını aldı. Yıldızlar karma (Mix) kategorisinde Sınav Koleji şampiyon olurken, Tuzcu Mimar Sinan Ortaokulu ikinci oldu. Genç erkeklerde şampiyonluk kupasını Erzurum Yakutiye Elektrik Elektronik M.T.A.L müzesine götürürken, Sultan A. Hamit Raylı Sistemler M.T.A.L ikincilik kupasını aldı. Şükrüpaşa Anadolu Lisesi üçüncü, Emel Çatal Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Genç kızlarda Sultan A. Hamit Raylı Sistemler M.T.A.L birinci olurken, Emel Çatal Anadolu Lisesi ikinci, Sınav Koleji üçüncü, Yakutiye Elektrik Elektronik M.T.A.L dördüncü oldu.
Floor Curlingte dereceye girenlerin ödüllerini Curling Federasyonu Başkanvekillerinden Murat Akın, Curling İl Temsilcisi Resul Çelebi, Raci Yeşilyurt, Gökhan Tanay, Curling Federasyonu MHK üyesi Atilla Osmanoğulları, Futbol İl Hakem Kurulu Başkanı Cihat Çelikdağ, Ş.Şenol Doğan, Yakutiye Spor Salonu Amiri Muharrem Ballı verdi.
Mix’te ise Sultan A. Hamit Raylı Sistemler M.T.A.L birinci olurken, Erzurum Anadolu İmam Hatip Anadolu Lisesi ikinci oldu. Sınav Koleji üçüncülüğü elde ederken, Emel Çatal Anadolu Lisesi 4. sırada yer aldı.
Mix’te dereceye girenlerin ödüllerini Curling Federasyonu MHK Başkanı Murat Daştan ile İbrahim Sivrikaya verdi.
Türkiye Curling Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Resul Çelebi, şampiyonada dereceye giren okulları tebrik ederken, ilimizi gruplarda temsil edecek olan sporculara başarı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da 500 yıllık binbir hatim duası geleneği 500 yıllık gelenek kapsamında 55 bin 441 hatmin duası Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katıldığı programla yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 500 yıllık binbir hatim duası geleneği 500 ...
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, Atatürk milliyetçisi bir partiyiz
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, Atatürk milliyetçisi ...
TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, Atatürk milliyetçisi bir partiyiz
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül: Biz, Atatürk milliyetçisi ...
Türkiye Değişim Partisi Erzurum İl Başkanlığı açıldı
YEREL HABERLER Türkiye Değişim Partisi Erzurum İl Başkanlığı açıldı
BB Erzurumspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını ...
Öğrencinin ağabeyi, okul müdürünü omzundan bıçakladı Tartıştığı okul müdürünü bıçakladı, kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Öğrencinin ağabeyi, okul müdürünü omzundan ...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Vali Memiş ve Başkan Sekmen’e ziyaret etti
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Vali Memiş ...
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, kentsel tasarım ve fikir yarışmasından ödülle döndü
YEREL HABERLER Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, kentsel tasarım ve ...
Milletvekili Aydemir 1001 Hatmi TBMM’ye taşıdı Aydemir Erzurum’u 1001 Hatimle tarif etti Aydemir: ‘1001 Hatim İla’yı Kelimetullah vurgusudur’ Aydemir: ‘Erzurum milli ve manevi değerlerin şahikasıdır’ Aydemir’den 1001 Hatmin manevi coşkusunu paylaşma daveti
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir 1001 Hatmi TBMM’ye ...
Milli karateci Kardeşler İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Milli karateci Kardeşler İşitme Engelliler Türkiye ...
Doğu'da 942 köy yolu kardan kapalı
YEREL HABERLER Doğu'da 942 köy yolu kardan kapalı
Günde 1500 kişi, hastane randevusuna gelmiyor
YEREL HABERLER Günde 1500 kişi, hastane randevusuna gelmiyor
Erzurum’a 2 yeni özel hastane geliyor Vali Okay Memiş: ‘‘İki girişimcinin müracaatı var’
YEREL HABERLER Erzurum’a 2 yeni özel hastane geliyor Vali Okay ...
Her gün bin 500 kişi aldığı randevuya gelmiyor Erzurum Şehir Hastanesinde alınan randevuların yüzde 45’ine riayet edilmiyor Erzurum Şehir Hastanesi 2021 yılında 1.5 milyon hastaya hizmet verdi
YEREL HABERLER Her gün bin 500 kişi aldığı randevuya ...
Öğrencinin ağabeyi, okulda tartıştığı müdürü omuzundan bıçakladı
YEREL HABERLER Öğrencinin ağabeyi, okulda tartıştığı müdürü ...
ETSO KOSGEB Temsilciliği’nden bilgilendirme semineri
YEREL HABERLER ETSO KOSGEB Temsilciliği’nden bilgilendirme semineri
Aydemir’den başörtüsüne müdahaleye tepki Aydemir: ‘Yerli aşımızla gurur duymalıyız’ Aydemir’den TTB’ye: ‘Zihinleri lekeli’
YEREL HABERLER Aydemir’den başörtüsüne müdahaleye tepki Aydemir: ...
Erzurumlu başkana övgü
YEREL HABERLER Erzurumlu başkana övgü
Horasan’da kamyonet şarampole devrildi: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Horasan’da kamyonet şarampole devrildi: 1 ağır yaralı
Erzurum’da 2021 yılında 13 bin 313 olay gerçekleşti
YEREL HABERLER Erzurum’da 2021 yılında 13 bin 313 olay gerçekleşti
Okullar arası kayak sporları yarışmasında Bilge Koleji damgasını vurdu
YEREL HABERLER Okullar arası kayak sporları yarışmasında Bilge ...
Büyükşehir’den yeni bir hamle yatırım daha: Yavru alabalık üretim tesisi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yeni bir hamle yatırım daha: Yavru ...
Ergaz hukuk birimi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Ergaz hukuk birimi toplantısı yapıldı
Kargoyla başka illere gönderilmek için hazırlanan 9 kilo uyuşturucu ele geçti
YEREL HABERLER Kargoyla başka illere gönderilmek için hazırlanan 9 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.