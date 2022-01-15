Beline sarılı 3 kilo 159 gram eroinle yakalandı

ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da beline sardığı 3 kilo 150 gram eroini İstanbul'a götürmek isterken yakalanan Zennure A. ile yanındaki Abdulhekim A. tutuklandı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolundaki polis kontrol noktasında yaptığı uygulamada, Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramada otobüsteki yolculardan Zennure A.'nın naylon ile beline sarılı, 3 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. Zennure A. ile yanındaki Abdulhekim A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez DHA
2022-01-15 09:53:35
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