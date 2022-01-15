Kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin ele geçirildi

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Erzurum’da durdurulan yolcu otobüsünde kadın yolcunun beline sarılmış vaziyette 3 kilogram eroin yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce narkotik madde ile mücadele kapsamında; ErzurumErzincan karayolu üzerinde bulanan polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalara istinaden Vanİstanbul seferini yapan yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan incelemelerde otobüs içerisinde bulunan Zennure A. İsimli şahsın beline sarılı vaziyette 3 kilogram 150 gram eroin eli geçirildi. Zennure A. ve beraberinde bulunan Abdulhekim A. İsimli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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