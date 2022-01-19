Malezya Putra Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Malezya Putra Üniversitesi (UPM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Malezya Putra Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mohid Roslan Bin Sulaiman ve beraberindeki heyet Erzurum Teknik Üniversitesini (ETÜ) ziyaret ederek yapılacak olan iş birliği protokolü öncesinde ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve yönetimiyle bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmenin ardından toplantı salonuna geçen heyet, ETÜ ile UPM arasında eğitim, araştırma ve ArGe çalışmalarında iş birliği yapılmasına, laboratuvar imkanlarından faydalanılmasına lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin değişimi ile akademik personelin misafir öğretim üyesi olarak kabul edilmesine olanak sağlayan bir protokol imzaladı.

İmzalanan protokole ilişkin bir değerlendirmede bulanan Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Malezya Putra Üniversitesi heyetini ETÜ’de ağırlamaktan dolayı oldukça memnun olduk. Görüşmemizde iki üniversite arasında daha önce imzalanan protokollerin çıktılarının değerlendirdik ve yeni iş birlikleri ve ortak projeleri kapsayan yeni bir protokol imzaladık. Bu protokol ile gerek ETÜ’nün uluslararasılaşma noktasında belirlediği hedeflere bir adım daha yaklaşacağına gerekse de ülkemizin ve Malezya’nın kültürel çeşitliliğine katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.

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